محمد التليلي المنصري: "هيئة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية.. والمسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين وسن قانون أساسي للبلديات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/658c9183e5b3a6.95196512_nphgjlmoqeikf.jpg width=100 align=left border=0>

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إنّ هيئة الانتخابات جاهزة بشريا ولوجستيا لإجراء الانتخابات البلدية، لكن المسألة تتطلب صدور أمر دعوة الناخبين، وكذلك سن قانون أساسي للبلديات، باعتبار أنّ مجلة الجماعات المحلية "لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور جويلية 2022 ".



وأكّد المنصري، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إجراء الانتخابات البلدية في حاجة الى قرار سياسي لاجرائها، من خلال صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبيل ثلاثة أشهر من موعدها، وذلك للمصادقة على رزنامة الانتخابات، مبيّنا أنّ أي مسار انتخابي جديد يقع تنظيمه لأول مرة (بعد صدور دستور 2022) يتطلب صدور أمر دعوة الناخبين للمصادقة على الرزنامة .

