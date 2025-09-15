Babnet   Latest update 18:08 Tunis

وزارة التجارة تنطلق بالتعاون مع المصالح الامنية في تنفيذ برنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c846ed1cf526.41413649_qniphgmojflke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025
      
انطلقت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية في تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات مركزيا وجهويا وذلك ابتداء من الليلة الفاصلة بين 12 و13 سبتمبر 2025.
وقامت هذه الفرق، وفق معطيات اولية نشرتها وزار ة التجارة وتنمية الصادرات ،مساء الاثنين، بحجز 70 طنا من الخضر والغلال و112 ألف قلم إلى جانب توجيه أكثر من 100 طن من المنتوجات الفلاحية.
ويندرج هذا البرنامج في إطار تجسيم التعليمات الرئاسية الرامية إلى مكافحة مختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتتولى تنفيذ هده العمليات فرق مشتركة على كامل ولايات الجمهورية يمتد عملها بالتناوب  للساعات الصباحية.

وتعمل هذه الفرق على التدقيق في شفافية عمليات نقل المنتوجات الفلاحية وغيرها من المواد الأساسية وتأمين تداولها عبر المسالك المنظمة والتصدي بصفة استباقية لنشاط المضاربين والمحتكرين.

 


