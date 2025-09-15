وزارة التجارة تنطلق بالتعاون مع المصالح الامنية في تنفيذ برنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c846ed1cf526.41413649_qniphgmojflke.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية في تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات مركزيا وجهويا وذلك ابتداء من الليلة الفاصلة بين 12 و13 سبتمبر 2025.

وقامت هذه الفرق، وفق معطيات اولية نشرتها وزار ة التجارة وتنمية الصادرات ،مساء الاثنين، بحجز 70 طنا من الخضر والغلال و112 ألف قلم إلى جانب توجيه أكثر من 100 طن من المنتوجات الفلاحية.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تجسيم التعليمات الرئاسية الرامية إلى مكافحة مختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتتولى تنفيذ هده العمليات فرق مشتركة على كامل ولايات الجمهورية يمتد عملها بالتناوب للساعات الصباحية.

