突尼斯借中国游客热潮 强化在华旅游市场布局

在突尼斯旅游局统筹指导下，突尼斯国家旅游局驻北京办事处于今年9月密集参与中国多场顶级旅游盛会，通过整合营销战略提升突尼斯旅游目的地竞争力，重点吸引包括中国游客在内的高消费群体。



广州国际旅游展览会（CITIE）



本届展会成为推介突尼斯"文化+自然+特色活动"多元旅游特色的重要平台。办事处与中国头部旅行社及航空公司举行专业双边会谈，共商未来推广计划与合作新举措，并接受中国媒体专访，重点展示突尼斯丰富的旅游资源和酒店业、文化生态旅游领域的投资机遇。突尼斯以WTCF国际合作平台为窗口，推动托泽尔市与国际旅游名城并列展示。通过循环播放突尼斯旅游宣传片，生动呈现其多元文化旅游产品，并重点推介2025年10月24日至11月1日在杜兹、托泽尔和杰尔巴岛三地联办的国际热气球节。在2025年服贸会框架下的全球旅游合作与发展会议上，以"数字智能旅游共创未来"为主题，汇聚全球66国600余名代表。突尼斯借此契机凸显其作为融合文化遗产、数字创新与可持续旅游的独特目的地优势。系列参展举措体现突尼斯旅游局深耕亚洲市场特别是中国市场的决心，通过数字营销、专业推广与经济文化外交的多维结合，全面提升突尼斯旅游目的地影响力，为与中外头部旅游企业开拓合作新空间注入持续动能。