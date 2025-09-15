チュニジア館、「大阪・関西万博2025」で来場者50万人を突破

チュニジア輸出振興センターによると、日本で開催中の国際博覧会「大阪・関西万博2025」のチュニジア館は、50万人以上の来場者を迎えた。同万博は2025年4月13日から10月13日まで、大阪の人工島「夢洲」で開催されており、今年のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。



チュニジア館の来場者50万人目となった人物は、会場の拍手に迎えられた後、特別室に招かれ、伝統工芸品を贈呈された。これらはチュニジアの伝統と世界への開放性を象徴するものである。



チュニジア館は、文化と人々をつなぐ架け橋としてのチュニジアを体現した。来場者の中には、大勢の一般客も含まれており、多くが展示内容の質や文化的深みを称賛した。また、輸出振興センターは「チュニジアの参加の反響は万博会場にとどまらず、大きく報じられた」と強調した。チュニジアの参加プログラムには、文化交流と投資促進の場となるイベントも含まれている。さらに、今後も追加イベントが予定されている。