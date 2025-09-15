استقبل جناح تونس بالمعرض الكوني "إكسبو2025 أوساكا"، باليابان أكثر من 500 ألف زائر، وفق ما أورده مركز النهوض بالصادرات، الإثنين. يذكر أن "إكسبو 2025" ينتظم من 13 أفريل وحتّى 13 أكتوبر 2025 على الجزيرة الإصطناعية اليابانية "يوميشيما". واتخذ المعرض من "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا" محورا له هذه السنة.



"وتمّ استقبال الزائر عدد 500 ألف، للجناح التونسي، بتصفيق من الحاضرين. ثمّ دعي إلى القاعة الشرفية حيث قدّمت له هدايا من الصناعات التقليدية، تختزل عبق الأصالة وتجسّد الجذور العريقة والانفتاح على العالم".



وتحوّل جناح تونس، الذّي يغطي 300 متر مربع، فقط، إلى "مرآة تعكس حضارة ضاربة في الجذور، وحاضرا نابضا بالحيويّة، ومستقبلا مبشّرا بالإمكانيات والفرص الواعدة. وتجسّدت صورة تونس كجسر يربط بين الثقافات والشعوب، وبدا الجناح رمزا حيا عن عمق المخزون الثقافي والحضاري لتونس وبعدها الابداعي".واستقبل الجناح التونسي إلى جانب هذا العدد من الجماهير، وزراء وسفراء ونواب برلمانات وشخصيّات دوليّة رفيعة المستوى، أشاد جلّهم بجودة المحتوى وعمقه الحضاري. ووصفه البعض بالنموذجي، مثمّنين بعده الإبداعي وحرفية التصميم والتنشيط. "وبدا الجناح أشبه بقاعة استقبال دبلوماسيّة، لكن بروح شعبيّة دافئة تضفي على اللقاءات الرسميّة بعدا إنسانيا مميزا".ولفت مركز النهوض بالصادرات إلى أنّ "صدى المشاركة التونسيّة لم يتوقف عند حدود المعرض الكوني، بل تخطّاها إلى وسائلالإعلام الدوليّة والإقليميّة. وقدّ تمّ تسجيل حضور لافت لتونس في الصحافة اليابانية والآسيوية، إضافة إلى أصداء في الإعلام العربي والأوروبي. وتعكس التغطية الإعلامية مدى تفاعل الفضاء الإعلامي مع رمزيّة الجناح وجودة مضمونه".وشملت المشاركة التونسيّة في المعرض الكوني تنظيم تظاهرات من ذلك الملتقى الإعلامي حول الاستشفاء بالمياه (25 جوان)، التي مزجت بين تقاليد الاستشفاء اليابانيّة والتجارب التونسيّة، واليوم الاقتصادي (18 أوت)، الذي ألقى الضوء على فرص الاستثمار والابتكار، واليوم الوطني (13 أوت)، وهي المحطة الأبرز في البرنامج التنشيطي للمشاركة الذي جمع بين الثقافة والحداثة.ومن المتوقع تنظيم تظاهرات اضافية، في إطار "إكسبو 2025"، من ذلك عرض تجربة "قرية واحدة منتج واحد"، يوم 25 سبتمبر 2025،، الذي سيسلط الضوء على خصوصيّات المنتجات الفلاحية القرويّة وأبعادها التنمويّة المحليّة، واسبوع الترويج للسياحة والتراث التقليدين، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.