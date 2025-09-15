Babnet   Latest update 16:47 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 16:35 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تدور يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 منافسات الجولة السادسة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:

* قاعة الشيحية – س 17

نادي ساقية الزيت 🆚 بعث بني خيار


* قاعة المكنين – س 17
سبورتينغ المكنين 🆚 جمعية الحمامات

* قاعة أحمد خواجة بالمهدية – س 17
مكارم المهدية 🆚 نسر طبلبة

* قاعة حمام سوسة – س 17
النجم الساحلي 🆚 الملعب التونسي

* قاعة الزواوي – س 17
الترجي الرياضي 🆚 نادي كرة اليد بقصور الساف

* قاعة القرجاني – س 15
النادي الإفريقي 🆚 نادي كرة اليد بجمال


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314882


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-24
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    