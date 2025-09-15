بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة
تدور يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 منافسات الجولة السادسة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:
* قاعة الشيحية – س 17
نادي ساقية الزيت 🆚 بعث بني خيار
* قاعة المكنين – س 17
سبورتينغ المكنين 🆚 جمعية الحمامات
* قاعة أحمد خواجة بالمهدية – س 17
مكارم المهدية 🆚 نسر طبلبة
* قاعة حمام سوسة – س 17
النجم الساحلي 🆚 الملعب التونسي
* قاعة الزواوي – س 17
الترجي الرياضي 🆚 نادي كرة اليد بقصور الساف
* قاعة القرجاني – س 15
النادي الإفريقي 🆚 نادي كرة اليد بجمال
