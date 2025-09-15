شركة نقل تونس توفّـر 140 حافلة و68 عربة بالشبكة الحديدية بمناسبة العودة المدرسية
أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الاثنين عن توفير 140 حافلة و68 عربة بالشبكة الحديدية ستخصص للنقل المدرسي بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026/2025
وأوضحت الشركة في بلاغها، أنه سيتم تخصيص الـ140 حافلة من جملة 750 حافلة و56 عربة مترو و12 عربة قطار ت.ح.م وذلك مقابل 490 حافلة منها 120 حافلة خصصت للنقل المدرسي والجامعي و 52 عربة مع بداية السنة الدراسية 2025/2024
وأوضحت الشركة في بلاغها، أنه سيتم تخصيص الـ140 حافلة من جملة 750 حافلة و56 عربة مترو و12 عربة قطار ت.ح.م وذلك مقابل 490 حافلة منها 120 حافلة خصصت للنقل المدرسي والجامعي و 52 عربة مع بداية السنة الدراسية 2025/2024
وأبرزت أن الأسطول شهد مقارنة بالموسم الفارط تطوّرا إيجابيا بنسبة 53 بالمائة بالنسبة إلى الحافلات المستغلة على الخطوط العادية و بنسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى الحافلات الخاصة بنقل التلاميذ والطلبة و بنسبة 30 بالمائة بالنسبة إلى الشبكة الحديدية وسيتمّ استكمال تأهيل 7 عربات مترو مع موفّى سنة 2025.
ودعت الشركة حرفاءها إلى المحافظة على معدّات النقل ونظافة محطاتها ومساندة جهود الشركة من أجل التصدّي لمختلف السلوكيات الغير مسؤولة تجاه أعوانها وأسطولها والتي تؤثر سلبا على عرضها وتلحق ضررا بالحرفاء وبالمؤسسة على حدّ السّواء.
وذكرت الشركة في بلاغها، التلاميذ والطلبة بأنّ حملة بيع اشتراكات النقل الصالحة للتنقّل على شبكتيها لا تزال متواصلة بمكاتب البريد ووكالاتها التجارية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314879