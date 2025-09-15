شركة نقل تونس توفّـر 140 حافلة و68 عربة بالشبكة الحديدية بمناسبة العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/metro720.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الاثنين عن توفير 140 حافلة و68 عربة بالشبكة الحديدية ستخصص للنقل المدرسي بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026/2025



وأوضحت الشركة في بلاغها، أنه سيتم تخصيص الـ140 حافلة من جملة 750 حافلة و56 عربة مترو و12 عربة قطار ت.ح.م وذلك مقابل 490 حافلة منها 120 حافلة خصصت للنقل المدرسي والجامعي و 52 عربة مع بداية السنة الدراسية 2025/2024

