مهندسون تونسيون يطورون جهازا للتحليل الطبي عن بعد

أعلنت، عمادة المهندسين التونسيين، عن نجاح مهندسين تونسيين في تطوير جهاز محمول للتحليل الطبي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيمكن من إجراء فحوصات للمرضى وتشخيص حالتهم الصحية عن بعد ومراقبتها دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفيات.وأفادت العمادة أنه من المنتظر أن يحدث هذا الجهاز الفريد من نوعه، الذي فاز بعدد من جوائز الابتكار وتجري حاليا تجربته في كل من كندا والمملكة المتحدة، قفزة نوعية في مجال الطب عن بعد.