المنظمة الفلاحية تؤكد أن معز بن زغدان لا يزال رئيسها الشرعي

أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد، أن "معز بن زغدان لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة الفلاحية"، وذلك إثر صدور حكم استعجالي أول أمس الجمعة 12 سبتمبر الجاري، قضى برفض الدعوى التي رفعها ضده محمد شويخي أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

وأشار الاتحاد، في بلاغ تلقته وكالة (وات)، أيضاً إلى أن مجلسه المركزي، المنعقد في 23 أوت 2025 بصفاقس، جدد ثقته ودعمه لمعز بن زغدان لمواصلة قيادة الاتحاد، رافضاً طلب استقالته.



