المنظمة الفلاحية تؤكد أن معز بن زغدان لا يزال رئيسها الشرعي
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد، أن "معز بن زغدان لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة الفلاحية"، وذلك إثر صدور حكم استعجالي أول أمس الجمعة 12 سبتمبر الجاري، قضى برفض الدعوى التي رفعها ضده محمد شويخي أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار الاتحاد، في بلاغ تلقته وكالة (وات)، أيضاً إلى أن مجلسه المركزي، المنعقد في 23 أوت 2025 بصفاقس، جدد ثقته ودعمه لمعز بن زغدان لمواصلة قيادة الاتحاد، رافضاً طلب استقالته.
وذكّرت المنظمة الفلاحية بالقرار الذي اتخذه مجلسها المركزي بتعليق عضوية كل من محمد شويخي وأنور الحراثي ومحمد بن خليفة وعماد الملولي، رئيس الاتحاد الجهوي ببنزرت، موضحة بذلك أن ما نشرته وسائل إعلام، من معلومات تفيد بتولى محمد الشويخي الرئاسة بالنيابة للاتحاد، هي معلومة خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة.
ونُشر يوم أمس السبت على صفحة منسوبة للاتحاد (غير رسمية) بلاغ جاء فيه أن محمد شويخي سيتولى رئاسة المنظمة الفلاحية لفترة انتقالية تستمر حتى انتخاب رئيس جديد، مذكرا بأن، معز بن زغدان، كان قدم استقالته من منصبه يوم الجمعة 15 أوت الماضي.
وحمل البلاغ المشار إليه امضاء الشويخي واسمه بصفته رئيسا للمنظمة، غير أن البلاغ الذي تلقته وكالة (وات) الأحد شدد على أن ذلك الخبر "يجانب الحقيقة وعار تماما من الصحة لأن محمد الشويخي ليس إلا منتحل صفة رئيس الاتحاد" .
