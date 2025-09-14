Babnet   Latest update 22:02 Tunis

المنظمة الفلاحية تؤكد أن معز بن زغدان لا يزال رئيسها الشرعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670aca1d9e06d5.60569264_qeighfojlmnkp.jpg width=100 align=left border=0>
معز بن زغدان
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 22:00 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد، أن "معز بن زغدان لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة الفلاحية"، وذلك إثر صدور حكم استعجالي أول أمس الجمعة 12 سبتمبر الجاري، قضى برفض الدعوى التي رفعها ضده محمد شويخي أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار الاتحاد، في بلاغ تلقته وكالة (وات)، أيضاً إلى أن مجلسه المركزي، المنعقد في 23 أوت 2025 بصفاقس، جدد ثقته ودعمه لمعز بن زغدان لمواصلة قيادة الاتحاد، رافضاً طلب استقالته.


وذكّرت المنظمة الفلاحية بالقرار الذي اتخذه مجلسها المركزي بتعليق عضوية كل من محمد شويخي وأنور الحراثي ومحمد بن خليفة وعماد الملولي، رئيس الاتحاد الجهوي ببنزرت، موضحة بذلك أن ما نشرته وسائل إعلام، من معلومات تفيد بتولى محمد الشويخي الرئاسة بالنيابة للاتحاد، هي معلومة خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة.


ونُشر يوم أمس السبت على صفحة منسوبة للاتحاد (غير رسمية) بلاغ جاء فيه أن محمد شويخي سيتولى رئاسة المنظمة الفلاحية لفترة انتقالية تستمر حتى انتخاب رئيس جديد، مذكرا بأن، معز بن زغدان، كان قدم استقالته من منصبه يوم الجمعة 15 أوت الماضي.
وحمل البلاغ المشار إليه امضاء الشويخي واسمه بصفته رئيسا للمنظمة، غير أن البلاغ الذي تلقته وكالة (وات) الأحد شدد على أن ذلك الخبر "يجانب الحقيقة وعار تماما من الصحة لأن محمد الشويخي ليس إلا منتحل صفة رئيس الاتحاد" .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314860


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    