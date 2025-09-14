تونس: أكثر من 2 مليون و325 ألف تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة يوم 15 سبتمبر

تستقبل المؤسسات التربوية العمومية في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري، أكثر من 2 مليون و325 ألفا و443 تلميذا، وفق ما أعلنته وزارة التربية في تقرير حول العودة المدرسية 2025 – 2026.



وسيؤمّن حوالي 160 ألف مدرّس التدريس خلال هذه السنة، مع التأكيد على تسوية وضعية الدفعة الثانية من النواب على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.



توزيع التلاميذ حسب المراحل



إجراءات جديدة للعودة المدرسية



البنية التحتية والتجهيزات



في السنة التحضيرية* حواليفي المدارس الابتدائيةفي المرحلة الإعدادية (عام وتقني)في المرحلة الثانويةأفادت الوزارة بأن العودة ستتزامن مع:بالمطاعم والمبيتات منذ اليوم الأول للدروس.لتأمين نقل التلاميذ بالحافلات.عبر الإحداثات الجديدة، التوسعات، الصيانة، وضمان التزوّد بالماء الصالح للشراب في جميع المؤسسات.ليشمل كل المستويات التعليمية، بما في ذلك السنة التحضيرية بالتعليم العمومي والخاص.للتلاميذ والمدرسين.لتمكين التلاميذ من الاشتراكات عبر الترابط البيني.لتسهيل تسجيل الناجحين في البكالوريا إلكترونيا.* يصل عدد المؤسسات التربوية هذه السنة إلى، منها(بإحداث) و(بإحداث).* إنجاز، و، وتهيئة، وتركيز، وبناء، معبينهابدعم من المجتمع المدني.* في الإعدادي والثانوي: إحداث، استكمال بناء مقر معهد، إنجاز قسط ثانٍ لمعهد آخر، وبناء مبيت، إضافة إلى، وتهيئة، معوبناء* على مستوى التجهيزات، يتواصل تجهيز المؤسسات الإعدادية والثانوية بـتشمل* كما تم دعم المدارس بـ. وتعمل الوزارة حاليا على اقتناء وتوزيع أكثر منلتجهيزمع انطلاق السنة الجديدة.