تونس: أكثر من 2 مليون و325 ألف تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة يوم 15 سبتمبر
تستقبل المؤسسات التربوية العمومية في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري، أكثر من 2 مليون و325 ألفا و443 تلميذا، وفق ما أعلنته وزارة التربية في تقرير حول العودة المدرسية 2025 – 2026.
وسيؤمّن حوالي 160 ألف مدرّس التدريس خلال هذه السنة، مع التأكيد على تسوية وضعية الدفعة الثانية من النواب على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
توزيع التلاميذ حسب المراحل* 61 ألف تلميذ في السنة التحضيرية
* حوالي 1 مليون و161 ألفا و638 تلميذا في المدارس الابتدائية
* 570 ألفا و655 تلميذا في المرحلة الإعدادية (عام وتقني)
* 532 ألفا و150 تلميذا في المرحلة الثانوية
إجراءات جديدة للعودة المدرسيةأفادت الوزارة بأن العودة ستتزامن مع:
* تأمين خدمات الإقامة والإعاشة بالمطاعم والمبيتات منذ اليوم الأول للدروس.
* مواصلة اتفاقية الشراكة مع وزارة النقل لتأمين نقل التلاميذ بالحافلات.
* مواصلة برنامج تأهيل البنية التحتية المدرسية عبر الإحداثات الجديدة، التوسعات، الصيانة، وضمان التزوّد بالماء الصالح للشراب في جميع المؤسسات.
* التبكير في التسجيل عن بعد ليشمل كل المستويات التعليمية، بما في ذلك السنة التحضيرية بالتعليم العمومي والخاص.
* توفير جداول الأوقات رقميا للتلاميذ والمدرسين.
* خدمات رقمية لشركات النقل لتمكين التلاميذ من الاشتراكات عبر الترابط البيني.
* تفعيل الترابط البيني مع وزارة التعليم العالي لتسهيل تسجيل الناجحين في البكالوريا إلكترونيا.
البنية التحتية والتجهيزات* يصل عدد المؤسسات التربوية هذه السنة إلى 6164 مؤسسة، منها 4596 مدرسة ابتدائية (بإحداث 8 مدارس جديدة) و1568 مدرسة إعدادية ومعهدا (بإحداث 7 مؤسسات جديدة).
* إنجاز 66 فضاء للقسم التحضيري، و116 قاعة عادية، وتهيئة 231 مدرسة، وتركيز 31 قاعة مسبقة الصنع، وبناء 34 سياجا، مع تركيز كاميرات مراقبة في 590 مدرسة بينها 90 مدرسة بدعم من المجتمع المدني.
* في الإعدادي والثانوي: إحداث 7 مدارس إعدادية ومعهد واحد، استكمال بناء مقر معهد، إنجاز قسط ثانٍ لمعهد آخر، وبناء مبيت، إضافة إلى 125 قاعة عادية، 29 قاعة مختصة، وتهيئة 94 مؤسسة، مع تركيز 17 قاعة مسبقة الصنع وبناء 14 سياجا.
* على مستوى التجهيزات، يتواصل تجهيز المؤسسات الإعدادية والثانوية بـ 2260 مخبرا إعلاميا متنقلا تشمل 29380 حاسوبا و2260 جهاز بث.
* كما تم دعم المدارس بـ 17585 حاسوبا مكتبيا، 4600 آلة ناسخة و4500 جهاز بين رقمي إضافي. وتعمل الوزارة حاليا على اقتناء وتوزيع أكثر من 85 ألف طاولة مزدوجة لتجهيز 5700 قاعة تدريس مع انطلاق السنة الجديدة.
