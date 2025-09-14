اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c71aab7a1a32.55431147_gjeqpnolhkfmi.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت اليوم الأحد فعاليات مهرجان سينما جات 2025 الذي انتظم بعدد من الفضاءات المفتوحة بمدينة طبرقة.

ويهدف هذا المهرجان إلى تغطية كامل مناطق البلاد واستغلال فضاءاتها المفتوحة على غرار الغابات والواحات وتحويلها إلى شاشات تروي قصصا متنوعة وصورا تعرض تاريخا، فضلا عن المساهمة في إقامة علاقات بين الجهات وفئات المجتمع وتعزيزها لاسيما داخل الأحياء الشعبية والقرى الجبلية.

وتأثثت فعاليات المهرجان، التي شفعت بنقاشات بين المشاركين، بعدد من الانشطة المتعلقة بالبيئة والشباب والمساواة والتنمية المحلية وتنظيم حملات نظافة وورشات رسم وموسيقى ونقاشات حول اهمية الحوار الاجتماعي ودوره في استقرار الشعوب وتعاونها وتجسيد علاقات التعاون.

