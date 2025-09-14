اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة
اختتمت اليوم الأحد فعاليات مهرجان سينما جات 2025 الذي انتظم بعدد من الفضاءات المفتوحة بمدينة طبرقة.
ويهدف هذا المهرجان إلى تغطية كامل مناطق البلاد واستغلال فضاءاتها المفتوحة على غرار الغابات والواحات وتحويلها إلى شاشات تروي قصصا متنوعة وصورا تعرض تاريخا، فضلا عن المساهمة في إقامة علاقات بين الجهات وفئات المجتمع وتعزيزها لاسيما داخل الأحياء الشعبية والقرى الجبلية.
وتأثثت فعاليات المهرجان، التي شفعت بنقاشات بين المشاركين، بعدد من الانشطة المتعلقة بالبيئة والشباب والمساواة والتنمية المحلية وتنظيم حملات نظافة وورشات رسم وموسيقى ونقاشات حول اهمية الحوار الاجتماعي ودوره في استقرار الشعوب وتعاونها وتجسيد علاقات التعاون.
ووفق ما صرحت به مديرة الاتصال بمكتب المفوضية الاوروبية إيمان غالي لوكالة تونس افريقيا للانباء، التزم مهرجان سينما جات، الذي يقام الجزء الاول منه بالشراكة مع جمعية سينما الدور، بالقضايا المعاصرة وجعل البيئة في قلب الاهتمام باعتبارها إحدى محامل التنمية المحلية.
ويعمل الاتحاد الاوروبي المدعم الرئيس لهذا المهرجان، وفق ذات المصدر، على تجسيد اللامركزية وتوسيع حضور الجهات وتوسيع النقاش وتسليط الضوء على التغيرات المناخية وإقامة دورات تدريبية حول أهمية المنتجات الغابية وأخرى تتعلق بانتاج أفلام باستخدام الهواتف الذكية.
كما خصص المهرجان فقرات لفائدة الأطفال من ذوي الاعاقة لتحسيسهم بأهمية البيئة، ومن المنتظر أن تقام خلال الاسبوع المقبل جولات في الغابات والشواطئ والجبال، فضلا عن عروض تتعلق بالقضية الفلسطينية.
