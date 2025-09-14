Babnet   Latest update 22:02 Tunis

اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c71aab7a1a32.55431147_gjeqpnolhkfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 20:41 قراءة: 0 د, 58 ث
      
 اختتمت اليوم الأحد فعاليات مهرجان سينما جات 2025 الذي انتظم بعدد من الفضاءات المفتوحة بمدينة طبرقة.
ويهدف هذا المهرجان إلى تغطية كامل مناطق البلاد واستغلال فضاءاتها المفتوحة على غرار الغابات والواحات وتحويلها إلى شاشات تروي قصصا متنوعة وصورا تعرض تاريخا، فضلا عن المساهمة في إقامة علاقات بين الجهات وفئات المجتمع وتعزيزها لاسيما داخل الأحياء الشعبية والقرى الجبلية.
وتأثثت فعاليات المهرجان، التي شفعت بنقاشات بين المشاركين، بعدد من الانشطة المتعلقة بالبيئة والشباب والمساواة والتنمية المحلية وتنظيم حملات نظافة وورشات رسم وموسيقى ونقاشات حول اهمية الحوار الاجتماعي ودوره في استقرار الشعوب وتعاونها وتجسيد علاقات التعاون.

ووفق ما صرحت به مديرة الاتصال بمكتب المفوضية الاوروبية إيمان غالي لوكالة تونس افريقيا للانباء، التزم مهرجان سينما جات، الذي يقام الجزء الاول منه بالشراكة مع جمعية سينما الدور، بالقضايا المعاصرة وجعل البيئة في قلب الاهتمام باعتبارها إحدى محامل التنمية المحلية.

ويعمل الاتحاد الاوروبي المدعم الرئيس لهذا المهرجان، وفق ذات المصدر، على تجسيد اللامركزية وتوسيع حضور الجهات وتوسيع النقاش وتسليط الضوء على التغيرات المناخية وإقامة دورات تدريبية حول أهمية المنتجات الغابية وأخرى تتعلق بانتاج أفلام باستخدام الهواتف الذكية.
كما خصص المهرجان فقرات لفائدة الأطفال من ذوي الاعاقة لتحسيسهم بأهمية البيئة، ومن المنتظر أن تقام خلال الاسبوع المقبل جولات في الغابات والشواطئ والجبال، فضلا عن عروض تتعلق بالقضية الفلسطينية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314857


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    