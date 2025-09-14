في ورشة موجهة للبلديات ..التأكيد على أهمية إدماج القطاع غير المنظم في مسار التصرف في النفايات المنزلية والشبيهة

أكد المشاركون في الورشة الختامية للوحدة التعليمية النموذجية التابعة للجامعة الوطنية للبلديات، على أهمية إدماج القطاع غير المنظم "البرباشة" في مسار التصرف في النفايات المنزلية والشبيهة



وأوضحوا خلال هذه الورشة الختامية بعنوان "التصرف في النفايات المنزلية والشبيهة"، والتي تتنزل في إطار أكاديمية البلديات الجامعة ، أن إدماج القطاع غير المنظم يتم من خلال وضع الإطار القانوني والتشريعي وتحديد التدخلات الملائمة



وتضمنت هذه الورشة وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية ،أشغالا تطبيقية حول عدة جوانب تتعلق بتطوير استراتيجيات التصرف في النفايات بالبلديات، حيث تم التركيز على أهمية توفر البيانات لضمان تخطيط بلدي جيد للتصرف في النفايات.كما قام المشاركون في هذه الورشة التي انطلقت منذ يوم الجمعة المنقضي، بالتدرب على عدة تطبيقات تفاعلية تساعد في جمع البيانات وتحديد الآليات الضرورية لإعداد وتطوير استراتيجيات التصرف في النفايات بالبلدياتوتتمثل هذه الآليات بالأساس في إجراءات التخفيض في كمية النفايات المنتجة و الرسكلة والتثمين و إعادة الاستعمال عوض الرمي في القمامة فضلا عن التأكيد على أهمية القيام بالدراسة الاقتصادية والفنية لأي إجراء يتعلق بالتصرف في النفايات المنزلية والشبيهة، على غرار أشكال الفرز حسب طبيعة النفايات و الاستثمار المطلوب و كلفة التشغيل و مستوى تشريك المواطنوتواصلت أشغال هذه الورشة التي انتظمت بمدينة الحمامات أيام 12 و13 و14 سبتمبر الجاري، بحضور 25 ممثلا للبلديات من الكتاب العامين والإطارات البلدية المعنية بقطاع النظافةواختتمت الأشغال اليوم الأحد بتسليم المشاركين شهائد المشاركة بعد استكمال برنامج التكوين الذي تضمن ورشتين حضوريتين.وأفادت الجامعة الوطنية للبلديات أنه سيتم إعادة برمجة هذه الوحدة التعليمية ضمن البرنامج التكويني السنوي لأكاديمية البلديات قصد فتح باب المشاركة لأكبر عدد ممكن من البلديات للاستفادة والتكوين في مجال التصرف في النفايات.وللتذكير فان أكاديمية البلديات هي مشروع ممول من طرف الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي