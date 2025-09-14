مدنين: غدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة ببعث اختصاص جديد في وكالات الاسفار وفضاء للمرطبات والخبازة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق غدا الاثنين 15 السنة التكوينية الجديدة، بمعهد التكوين في مهن السياحة بجزيرة جربة من ولاية مدنين، باضافة اختصاص جديد في مجال وكالات الاسفار، برمجته وكالة التكوين في مهن السياحة بجزيرة جربة، للاستجابة الى الحاجيات المتزايدة لقطاع وكالات الاسفار، أمام محدودية الخريجين من هذا الاختصاص، ولتلبية لمطلب مطروح على المستوى الوطني، وفق عقبة الغضوي مدير معهد التكوين في مهن السياحة بجربة.



واضاف الغضوي، ان هذا الاختصاص التكويني الجديد، جاء ليعزز عدة اختصاصات اكتسب فيها المعهد خبرة تكوينية هامة، على غرار المرطبات والطبخ واختصاص مطعم وحانة، وتمكين المتكونين من الحصول على شهائد الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي التي قال إنها تحتاج الى مجهود إعلامي للتعريف بها من اجل استقطاب متكونين اكثر.

