مدنين: غدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة ببعث اختصاص جديد في وكالات الاسفار وفضاء للمرطبات والخبازة
تنطلق غدا الاثنين 15 السنة التكوينية الجديدة، بمعهد التكوين في مهن السياحة بجزيرة جربة من ولاية مدنين، باضافة اختصاص جديد في مجال وكالات الاسفار، برمجته وكالة التكوين في مهن السياحة بجزيرة جربة، للاستجابة الى الحاجيات المتزايدة لقطاع وكالات الاسفار، أمام محدودية الخريجين من هذا الاختصاص، ولتلبية لمطلب مطروح على المستوى الوطني، وفق عقبة الغضوي مدير معهد التكوين في مهن السياحة بجربة.
واضاف الغضوي، ان هذا الاختصاص التكويني الجديد، جاء ليعزز عدة اختصاصات اكتسب فيها المعهد خبرة تكوينية هامة، على غرار المرطبات والطبخ واختصاص مطعم وحانة، وتمكين المتكونين من الحصول على شهائد الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي التي قال إنها تحتاج الى مجهود إعلامي للتعريف بها من اجل استقطاب متكونين اكثر.
واضاف الغضوي، ان هذا الاختصاص التكويني الجديد، جاء ليعزز عدة اختصاصات اكتسب فيها المعهد خبرة تكوينية هامة، على غرار المرطبات والطبخ واختصاص مطعم وحانة، وتمكين المتكونين من الحصول على شهائد الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي التي قال إنها تحتاج الى مجهود إعلامي للتعريف بها من اجل استقطاب متكونين اكثر.
ولفت في هذا الاطار، الى المرونة التي يوفرها المعهد في اضافة اختصاصات جديدة، وفقا لطلبات المهنة وحاجيات سوق الشغل، زيادة على الاختصاصات الكلاسيكية من طبخ ومرطبات ومطعم وحانة، التي تعتبر الاختصاصات الاكثر طلبا من قبل المتكونين، رغم ان سوق الشغل في حاجة الى اختصاصات اخرى لا يزال اقبال المتكونين عليها محدودا كالطوابق والمغسل.
ودعا الشباب الى ان يحسن اختياراته بالاستناد الى مؤشر التشغيلية في سوق الشغل، على غرار اختصاص مطعم وحانة وشهادة مؤهل تقني سامي في وكالات اسفار ودليل سياحي، التي تمثل اختصاصات واعدة ومطلوبة وطنيا وعالميا، وفق تأكيده.
كما صرح الغضوي، بأن السنة التكوينية الجديدة للمعهد الذي سيحتفل سنة 2026 بخمسينيته، تتميز أيضا بافتتاح فضاء جديد خاص بالمرطبات والخبازة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314841