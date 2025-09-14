Babnet   Latest update 17:25 Tunis

اتحاد ين قردان يعزز صفوفه بالمهاجم الغيني أبوبكر سيديكي

Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 17:20
      
اعلن اتحاد بن قردان اليوم الاحد التعاقد مع اللاعب الغيني أبوبكر سيديكي لينو بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ويشغل سيديكي (23 عاما) مركز جناح هجومي، وسبق له اللعب في نادي كالوم الغيني. 
وكان اتحاد بن قردان انقاد امس السبت الى الخسارة على ارضه امام النادي البنزرتي بهدف دون رد في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.


