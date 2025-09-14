اتحاد ين قردان يعزز صفوفه بالمهاجم الغيني أبوبكر سيديكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6eb87993305.16076704_gihoemkqpnljf.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن اتحاد بن قردان اليوم الاحد التعاقد مع اللاعب الغيني أبوبكر سيديكي لينو بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويشغل سيديكي (23 عاما) مركز جناح هجومي، وسبق له اللعب في نادي كالوم الغيني.

وكان اتحاد بن قردان انقاد امس السبت الى الخسارة على ارضه امام النادي البنزرتي بهدف دون رد في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.