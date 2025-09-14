الاثنين 22 سبتمبر الجاري "يوم فرص الاعمال مع تونس" ببوخارست

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c688174e0f74.34817324_ehmgoqfkljpni.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تحتضن العاصمة الرومانية، بوخارست، فعاليات "يوم فرص الأعمال مع تونس"، وذلك يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.



ويستهدف هذا الحدث عدة قطاعات على غرار تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والأدوية ومستحضرات التجميل والنظافة الشخصية والعقارات وقطع غيار السيارات.

