الاثنين 22 سبتمبر الجاري "يوم فرص الاعمال مع تونس" ببوخارست

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c688174e0f74.34817324_ehmgoqfkljpni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025
      
من المنتظر أن تحتضن العاصمة الرومانية، بوخارست، فعاليات "يوم فرص الأعمال مع تونس"، وذلك يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.

ويستهدف هذا الحدث عدة قطاعات على غرار تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والأدوية ومستحضرات التجميل والنظافة الشخصية والعقارات وقطع غيار السيارات.



ويتضمن البرنامج لقاءات عمل مباشرة بين الشركات التونسية والرومانية وحوار مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة أين ستتاح الفرصة للشركات التونسية للتعاون والتوسع في الأسواق الدولية.

وينظم هذا اليوم، غرفة التجارة والصناعة لبلدية بوخارست وسفارة الجمهورية التونسية في رومانيا ووكالة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في تونس وشبكة كونكت الدولية بدعم من سفارة رومانيا بتونس.


