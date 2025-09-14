"البنية التحتية الصناعية ومنظومة النقل،ركيزتان أساسيتان لدفع الاستثمار" محور ملتقى جهوي بسوسة

انتظم مؤخرا بمدينة سوسة، ملتقى جهويا حول " البنية التحتية الصناعية ومنظومة النقل ،ركيزتان أساسيتان لدفع الاستثمار"،وذلك تحت اشراف والي سوسة،سفيان التنفوري، وبحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والنقل على المستويين المركزي والجهوي، ومختلف الأطراف المتدخلة ،وممثلي مختلف القطاعات المهنية من صناعيين ومستثمرين



واكد الوالي وفق ما نقلته الولاية بصفحتها "فايسبوك"، أنّ هذا الموضوع يكتسي أهمية استراتيجية كبرى بالنظر إلى ما له من انعكاسات مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة والبلاد ككل



وأفاد أنّ هذا الملتقى يشكّل فضاء للحوار ولتبادل الأفكار حول كيفية تثمين المناطق الصناعية التي تضطلع بدور محوري كرافعة أساسية للاستثمار، ومحرك للتنمية الاقتصادية بخلق فرص واعدة لجذب المشاريع وخلق قيمة مضافة للجهةكما سلط الضوء على أهمية منظومة النقل المتكاملة باعتبارها عاملا حاسما في تحسين مناخ الأعمال وتيسير انسياب المبادلات وربط المناطق الصناعية بمحيطها الجهوي والوطنيوأضاف أنّ تعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير شبكاتها يعدّ اليوم خيارا استراتيجيا لدعم تنافسية الاقتصاد، وهو ما يسعى الملتقى إلى ترسيخه من خلال تبادل الرؤى والخبرات وبحث السبل الكفيلة بتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية وانفتاح على المستقبلكما لفت الوالي الى أنّ ولاية سوسة تعد محركا أساسيا للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي وسط الساحل التونسي، وما تتميز به من بنية تحتية متكاملة تضم ميناء تجاريا نشيطا ومطارا دوليا وشبكة طرقات وسككا حديدية تجعل منها حلقة وصل بين الشمال والجنوبوأضاف ان هذه الميزات التفاضلية للاستثمار والمكتسبات لا يمكنها أن تحجب عديد الاشكاليات والنقائص التي تطرح نفسها بإلحاح ،منها الضغط المتزايد على البنية التحتية نتيجة توسع الأنشطة الاقتصادية والسكانية ،والاكتظاظ المروري الذي يحدّ من انسيابية التنقل داخل المدن وبين المناطق الصناعيةكما تطرّق إلى حاجة أغلب المناطق الصناعية إلى عمليات توسعة وصيانة وتوفير خدمات لوجستية متكاملة ،وإلى نقل عمومي يلبي حاجيات اليد العاملة المتنقلة نحو مواقع الإنتاج ، لافتا ايضا، إلى بطء بعض الإجراءات الإدارية التي تعرقل انطلاق المشاريعكما تحدّث عن ضرورة تطوير خدمات النقل اللوجستي وربطها بشكل أفضل بالميناء والمطار لتقليص كلفة ومدة التصدير والحاجة إلى استغلال أفضل لشبكة السكك الحديدية لتكون بديلا للنقل البري الثقيلولفت إلى أنّ معالجة هذه المسائل لا تتطلب فقط حلولا تقنية، بل تحتاج إلى رؤية متكاملة تجعل من المناطق الصناعية والنقل رافعتين أساسيتين للاستثمار ،وذلك عبر إعادة هيكلة النقل العمومي والبضائع بما يستجيب لحاجيات المستثمرين واليد العاملة ،إلى جانب تطوير وربط المناطق الصناعية الجديدة والقديمة بشبكة نقل عصرية وتهيئة فضاءات صناعية جديدة ومتكاملة الخدمات ،فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التهيئة والنقل والخدمات اللوجستيةوقد أجمع المشاركون في هذا الملتقى على أنّ الاستثمار لا يمكن أن يزدهر الا بتهيئة مناخ ملائم يقوم على بنية تحتية صناعية متطورة ومنظومة نقل حديثة ومتطورة