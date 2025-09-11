Babnet   Latest update 19:29 Tunis

انطلاق خدمات طب الاختصاص البعادي بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025
      
انطلقت صباح اليوم الخميس خدمة الطب البعادي بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة عبر اجراء عيادات في اختصاص أمراض الغدد حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني (وات).

وأبرز جوهر المكني أنه في اطار تفعيل المستشفى الرقمي الذي أحدثته وزارة الصحة انطلقت اليوم خدمة عيادات طب الاختصاص عن بعد وذلك لتأمين الخدمات الطبية في عدد من الاختصاصات غير الموجودة بجهة قبلي وتجنيب المرضى عناء التنقل للجهات المجاورة.



ولفت الى ان العيادات عن بعد يتم تأمينها من قبل عدد من الاساتذة الجامعيين وقد شملت اليوم 10 منتفعين من الذين يعانون من أمراض الغدد مؤكدا ان هذه البادرة من شأنها مزيد دعم الخدمات الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي يشهد خلال المدة الأخيرة نقلة نوعية في مختلف الخدمات العلاجية وخاصة في مجال العمليات الجراحية الدقيقة.

وفي ذات الصدد شدّد المدير الجهوي للصحة على ان هذه التجربة الأولى في الطب البعادي حققت نجاحا ملموسا وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها الفرق التقنية على المستويين الجهوي والمركزي لتجاوز مختلف الاشكاليات لافتا الى استبشار الفرق الصحية بالجهة بهذه الخدمات التي ستُحدث الاضافة في المجال الطبي باعتبار البرنامج المتكامل الذي تم وضعه لهذه العيادات في عديد الاختصاصات حيث سيتم الاسبوع المقبل اجراء عيادات مماثلة في أمراض الجلدية.


