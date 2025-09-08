انتخاب تونس لرئاسة منظمة الشركاء في السكان والتنمية للفترة 2025–2028

تمّ انتخاب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي لرئاسة مجلس إدارة المنظّمة الحكومية الدولية الشركاء في السكان والتنمية (PPD) لفترة تمتد ثلاث سنوات (2025-2028)، حسب بلاغ نشره اليوم الاثنين الديوان على صفحته الرسمية على "فيس بوك".



وفاز الدوعاجي بهذا المنصب ضمن قائمة تشمل ثلاثة مرشحين آخرين من دول أعضاء وذلك على هامش الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت يوم السبت 6 سبتمبر 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأكد الديوان، في بلاغه، أن انتخاب تونس لهذا المنصب يعد "اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، وحماية الحقوق الصحية". كما تأتي هذه التسمية "لتكرس الخبرة التونسية وإنجازات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي"، وفق الديوان.وقد كان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يشغل منذ ثلاث سنوات منصب الأمين العام للمنظمة، التي تسعى إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات، ومشاركة الخبرات، وبناء القدرات بين الدول النامية.وتأسست منظمة الشركاء في السكان والتنمية (PPD)، سنة 1994، وتضم27 دولة عضوا، وتشكل منصة للتعاون جنوب–جنوب في مجالات السكان، والصحة الإنجابية، والتنمية المستدامة.