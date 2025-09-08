Babnet   Latest update 18:39 Tunis

انتخاب تونس لرئاسة منظمة الشركاء في السكان والتنمية للفترة 2025–2028

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f613f9a3ecc3.38836170_knpqmhofijgle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 18:27 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمّ انتخاب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي لرئاسة مجلس إدارة المنظّمة الحكومية الدولية الشركاء في السكان والتنمية (PPD) لفترة تمتد ثلاث سنوات (2025-2028)، حسب بلاغ نشره اليوم الاثنين الديوان على صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وفاز الدوعاجي بهذا المنصب ضمن قائمة تشمل ثلاثة مرشحين آخرين من دول أعضاء وذلك على هامش الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت يوم السبت 6 سبتمبر 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأكد الديوان، في بلاغه، أن انتخاب تونس لهذا المنصب يعد "اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، وحماية الحقوق الصحية". كما تأتي هذه التسمية "لتكرس الخبرة التونسية وإنجازات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي"، وفق الديوان.

وقد كان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يشغل منذ ثلاث سنوات منصب الأمين العام للمنظمة، التي تسعى إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات، ومشاركة الخبرات، وبناء القدرات بين الدول النامية.

وتأسست منظمة الشركاء في السكان والتنمية (PPD)، سنة 1994، وتضم27 دولة عضوا، وتشكل منصة للتعاون جنوب–جنوب في مجالات السكان، والصحة الإنجابية، والتنمية المستدامة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314503


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet37°
34° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    