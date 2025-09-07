وزير التشغيل: منظومة التكوين ليست في أحسن حالاتها ولابد من إصلاحات عاجلة

قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الأحد، إن "منظومة التكوين المهني ليست في أحسن حالاتها وفق آخر تشخيص لواقع مختلف مراكز التكوين المهني في مختلف الجهات".



وأضاف الوزير في افتتاح الندوة الوطنية للمقتصدين الراجعين بالنظر للمؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي نظمتها الوزارة بأريانة، إن "الوضعية الحالية للوكالة التونسية للتكوين المهني ليست جيدة والإشكالية لا تتعلق بالموارد المالية، بل بمسائل أخرى أظهرها التشخيص الذي يميل إلى السلبية".



وأكد ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من هذا الوضع، داعيا كافة المسؤولين بوكالة التكوين المهني والمقتصدين والاطارات الحاضرة في الندوة إلى القيام بإصلاحات عاجلة، في انتظار إدراج الإصلاحات ذات المدى المتوسط وفق المخطط التنموي 2026/2030.وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الندوة أن مراكز التكوين المهني تعاني من عديد الإخلالات وفق ما تم تشخيصه مؤخرا، من بينها تقادم المعدات علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالبناءات والصيانة، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة المقاربات البيداغوجية وتحيين البرامج التكوينية.ولفت الوزير إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني حرصت على إحداث عديد الإختصاصات التكوينية الجديدة في المراكز الموجودة في الجهات الداخلية على غرار سليانة وقبلي، كما عملت على تحسين مستوى خدمة الإعاشة التي تقدمها المؤسسات التكوينية لفائدة المتكونين.وأشار في السياق ذاته، إلى أن عملية التقييم لمنظومة التكوين بينت أن من أسباب الانقطاع عن التكوين في بعض الأحيان هي مسألة الإقامة والإعاشة.وأبرز شود أهمية إدخال تعديلات على مقاربة الحياة الجامعية والثقافية في المراكز التكوينية، مذكرا بإبرام وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقيات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير أساتذة تربية بدنية لتقديم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة المتكونين.ومن جهة أخرى، كشف وزير التشغيل عن سعي الوزارة لتوفير 12 الف موطن شغل لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاص ميكانيك السيارات، وذلك عبر ابرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات.