Babnet   Latest update 19:10 Tunis

وزير التشغيل: منظومة التكوين ليست في أحسن حالاتها ولابد من إصلاحات عاجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bdc7716e5e28.80490683_oilefqnmgpjkh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 17:55 قراءة: 1 د, 29 ث
      
قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الأحد، إن "منظومة التكوين المهني ليست في أحسن حالاتها وفق آخر تشخيص لواقع مختلف مراكز التكوين المهني في مختلف الجهات".

وأضاف الوزير في افتتاح الندوة الوطنية للمقتصدين الراجعين بالنظر للمؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي نظمتها الوزارة بأريانة، إن "الوضعية الحالية للوكالة التونسية للتكوين المهني ليست جيدة والإشكالية لا تتعلق بالموارد المالية، بل بمسائل أخرى أظهرها التشخيص الذي يميل إلى السلبية".

وأكد ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من هذا الوضع، داعيا  كافة المسؤولين بوكالة التكوين المهني والمقتصدين والاطارات الحاضرة في الندوة إلى القيام بإصلاحات عاجلة، في انتظار إدراج الإصلاحات ذات المدى المتوسط وفق المخطط التنموي 2026/2030.

وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الندوة أن مراكز التكوين المهني تعاني من عديد الإخلالات وفق ما تم تشخيصه مؤخرا، من بينها تقادم المعدات علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالبناءات والصيانة، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة المقاربات البيداغوجية وتحيين البرامج التكوينية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني حرصت على إحداث عديد الإختصاصات التكوينية الجديدة في المراكز الموجودة في الجهات الداخلية على غرار سليانة وقبلي، كما عملت على تحسين مستوى خدمة الإعاشة التي تقدمها المؤسسات التكوينية لفائدة المتكونين.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن عملية التقييم لمنظومة التكوين بينت أن من أسباب الانقطاع عن التكوين في بعض الأحيان هي مسألة الإقامة والإعاشة.
وأبرز شود أهمية إدخال تعديلات على مقاربة الحياة الجامعية والثقافية في المراكز التكوينية، مذكرا بإبرام وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقيات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير أساتذة تربية بدنية لتقديم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة المتكونين.
ومن جهة أخرى، كشف وزير التشغيل عن سعي الوزارة لتوفير 12 الف موطن شغل لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاص ميكانيك السيارات، وذلك عبر ابرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314459


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:53
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
38°-28
30°-24
27°-21
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    