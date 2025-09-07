توسعة خدمات التصوير الطبي عن بعد،وربط أقسام التصوير الطبي لعديد المستشفيات بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة
افادت وزارة الصحة انه تمّ خلال الأسبوع المنقضي ربط أقسام التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين، والمستشفيين الجهويين بجربة وبن قردان، مباشرة بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة
واكدت الوزارة ،وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ان هذه الخطوة تعزّز شبكة الطب عن بعد، وتسمح بتكوين فرق جهوية مرتبطة بالفريق المركزي
وتتيح توسعة خدمات التصوير الطبي عن بعد تشريك عدد أكبر من أطباء الأشعة لتأمين خدمات رقمية ذات جودة وتقريبها من المواطنين، وتوفير كل الاختصاصات لضمان العدالة الصحية بين الجهات
كما تمّ تزويد المستشفى الجهوي بجرجيس بجهاز مفراس جديد سيتم ربطه قريبًا بالمستشفى الرقمي، دعمًا لخدمات التصوير الطبي عن بعد وتعزيزًا للبنية الصحية بالجنوب
