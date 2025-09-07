توسعة خدمات التصوير الطبي عن بعد،وربط أقسام التصوير الطبي لعديد المستشفيات بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd6c2b6ba0f3.23729922_hefjolgnipmqk.jpg width=100 align=left border=0>

افادت وزارة الصحة انه تمّ خلال الأسبوع المنقضي ربط أقسام التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين، والمستشفيين الجهويين بجربة وبن قردان، مباشرة بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة

واكدت الوزارة ،وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ان هذه الخطوة تعزّز شبكة الطب عن بعد، وتسمح بتكوين فرق جهوية مرتبطة بالفريق المركزي



