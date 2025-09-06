Babnet   Latest update 10:59 Tunis

وزير التشغيل يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التشغيل والتكوين المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc05c72fcca5.46394774_fhpeoikjglnqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 10:56
      
مثل استعراض وتقييم البرامج والمشاريع المشتركة بصدد الإنجاز في إطار التعاون المشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد الأوروبي الهادفة الى دعم منظومة التشغيل والتكوين المهني في تونس أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس جيسابي بيرون.

وأكّد رياض شوّد بالمناسبة على أهمية المشاريع والبرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الرفع من قدرات منظومة التكوين المهني والتشغيل على غرار برنامج "إرادة" وبرنامج "دعم منظومة التعليم" وبرنامج "دعم تشغيلية الشباب من خلال رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل".



و ناقش الجانبان مدى تقدم تنفيذ برنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي عبر احداث مواطن شغل CAP-Emploi" المنجز بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والهادف بالخصوص إلى تطوير الكفاءات من أجل تعزيز فرص العمل للباحثين عن شغل وتمكين الشباب من خلال ريادة الاعمال ودعم هيكلة مشاريع القطاع الغير منظم.

من جانبه ثمن سفير الاتحاد الأوروبي التقدم الملحوظ في إنجاز برامج التعاون المشتركة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني مجددا التزام الاتحاد بدعم هذا التعاون البناء واستمراريته واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يساهم في تحسين تشغيلية الشباب وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية والتشغيل.


