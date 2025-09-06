وزير التشغيل يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التشغيل والتكوين المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc05c72fcca5.46394774_fhpeoikjglnqm.jpg width=100 align=left border=0>

مثل استعراض وتقييم البرامج والمشاريع المشتركة بصدد الإنجاز في إطار التعاون المشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد الأوروبي الهادفة الى دعم منظومة التشغيل والتكوين المهني في تونس أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس جيسابي بيرون.



وأكّد رياض شوّد بالمناسبة على أهمية المشاريع والبرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الرفع من قدرات منظومة التكوين المهني والتشغيل على غرار برنامج "إرادة" وبرنامج "دعم منظومة التعليم" وبرنامج "دعم تشغيلية الشباب من خلال رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل".

