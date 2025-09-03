رئيس الجمهورية يحضر الخميس بالجزائر افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية

(وات/تحرير ليلى بن ابراهيم)- تحوّل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية لحضور افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الحالي.



وكان رئيس الجمهورية تلقى دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية، وذلك خلال استقباله يوم 18 جويلية الماضي السفير الجزائري لدى تونس.



وقال الرئيس سعيّد، خلال اللقاء، إن "إفريقيا تزخر بكل أصناف الثروات وهي قادرة على تحقيق الازدهار لكافة شعوبها التي عانت ولا تزال ويلات الحروب والمجاعات"، مضيفا أن "تونس تعتز بانتمائها للقارة الإفريقية".وتشارك تونس في هذه الدورة عبر "جناح وطني" وقرابة 30 مؤسسة، في ظل توقعات بأن تسفر نتائج هذه التظاهرة عن اتفاقيات استثمارية تناهز 44 مليار دولار.وستكون المشاركة التونسية ضمن جناح يغطي مساحة 300 متر مربع و"ستضم شركات عاملة في قطاع السيارات والصناعات الغذائية والصيدلية، في حين سيتم منح بعض الفضاءات للهياكل المرافقة"، وفق ما ذكره رئيس مكتب شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير حافظ بن عافية في ندوة صحفية يوم 21 أوت الماضي.وأضاف بن عافية، أن التظاهرة "تشكل فرصة فريدة لتسليط الضوء على تونس والمبادلات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية وتثمين الخبرات على المستوى القاري".وتنتظم التظاهرة من قبل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لاتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر" زيلكاف"، وهي وفق المتحدث تعد "منصة استراتيجية ورافعة لدعم الاندماج على المستوى الإفريقي ولتشجيع المبادلات وبناء مستقل أكثر رخاء للقارة".وأبرز رئيس مكتب شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن " إفريقيا لا تشكل فقط سوقا اقتصادية فقط، بل انها مستقبلنا وفضاء للنمو والتجديد والتضامن بين مختلف دول القارة "، مبينا أنّ تونس بفضل موقعها الجغرافي والخبرات المتوفرة والنشاط الذي يشهده القطاع الخاص، "تلعب دورا هاما في المبادلات البينية بين دول القارة الافريقية سواء في صناعة الغذاء او النسيج او التكنولوجيا والصحة والطاقات المتجددة".من ناحيته، أفاد المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لزهر بنور، في تصريحات إعلامية سابقة، بأنه سيتم يوم 5 سبتمبر الحالي تنظيم ورشة عمل بمناسبة الدورة الرابعة للمعرض للتعريف بتونس وبمناخ الأعمال فيها، فضلا عن "تنظيم عرض حول الصناعة التونسية في مجال السيارات واستعراض التوجه الاستراتيجي لتونس" في إطار "الزيلكاف".وتشير توقعات إلى أن الدورة الحالية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية ستستقطب 200 عارض من 75 دولة إلى جانب قرابة 35 ألف زائر، ومن المنتظر أن يجري توقيع عديد الاتفاقيات الاستثمارية.ووفق تقارير إعلامية، شهدت النسخة الثالثة المنتظمة في مصر من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، مشاركة أكثر من 1900 عارض من 130 دولة، وجذبت 28 ألف زائر، بينما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 8ر43 مليار دولار.وستغطي النسخة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية 11 قطاعا مختلفا، تشمل جميع مجالات التعاون، بما في ذلك ورشات تكوينية في المجال الفني وعروضا لفنون الطهي الإفريقية وعروض أزياء.وستشمل البرمجة معرضا تجاريا بمشاركة دول وشركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة متخصصة في الإنتاج والخدمات، إلى جانب منتدى حول التجارة والاستثمار يستمر لمدة أربعة أيام، ويجمع شخصيات إفريقية ودولية بارزة.كما ستقام منصات مخصصة لروابط إفريقيا الإبداعية (كانكس- CANEX)، إضافة إلى لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، واجتماعات لتعزيز التبادل التجاري وإبرام اتفاقيات استثمارية.