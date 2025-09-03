Babnet   Latest update 20:32 Tunis

الرابطة 1 - هزم النادي البنزرتي جزائيا امام النادي الافريقي 0-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b89260acc574.03173314_qekhgjiofmnpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 20:07
      
قررت الهيئة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم هزم النادي البنزرتي جزائيا امام النادي الافريقي 0-2 على اثر الاحداث المسجلة في المقابلة التي دارت بينهما يوم 27  اوت الماضي لحساب الجولة الرابعة للرابطة الاولى.

كما قررت الرابطة تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور في المقابلات الثلاث القادمة التي سيجريها النادي البنزرتي خارج القواعد وعلى ملعب يقع تعيينه من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم او الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالاضافة الى خطية مالية ب20 الف دينار من اجل رمي المقذوفات من قبل جماهير نادي عاصمة الجلاء انجر عنها اصابة الحكم المساعد الثاني على مستوى الراس قرر على اثرها الحكم الرئيسي للمباراة ايقاف المقابلة نهائيا بعد التنسيق مع قائدي الفريقين وممثلي الرابطة

وتبعا لهذا القرار ارتفع رصيد النادي الافريقي الى 9 نقاط في المركز الثاني لترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وعلى صعيد اخر قررت الرابطة تاجيل النظر في ملف الاعتراض المقدم من قبل جمعية النادي الصفاقسي ضد جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي بخصوص المباراة التي جمعتهما يوم 10 اوت الماضي وذلك لدراسة التقارير والمؤيدات المقدمة لمكتب الرابطة بتاريخ اليوم من قبل النادي الصفاقسي
وكان النادي الصفاقسي تقدم باحتراز ضد مشاركة لاعب ترجي جرجيس جاسم بالكيلاني.
يذكر ان هذه المباراة انتهت بفوز ترجي جرجيس على النادي الصفاقسي في صفاقس 2-1 لحساب الجولة الافتتاحية للرابطة الاولى.


الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
