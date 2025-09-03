الرابطة 1 - هزم النادي البنزرتي جزائيا امام النادي الافريقي 0-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b89260acc574.03173314_qekhgjiofmnpl.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الهيئة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم هزم النادي البنزرتي جزائيا امام النادي الافريقي 0-2 على اثر الاحداث المسجلة في المقابلة التي دارت بينهما يوم 27 اوت الماضي لحساب الجولة الرابعة للرابطة الاولى.



كما قررت الرابطة تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور في المقابلات الثلاث القادمة التي سيجريها النادي البنزرتي خارج القواعد وعلى ملعب يقع تعيينه من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم او الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالاضافة الى خطية مالية ب20 الف دينار من اجل رمي المقذوفات من قبل جماهير نادي عاصمة الجلاء انجر عنها اصابة الحكم المساعد الثاني على مستوى الراس قرر على اثرها الحكم الرئيسي للمباراة ايقاف المقابلة نهائيا بعد التنسيق مع قائدي الفريقين وممثلي الرابطة

