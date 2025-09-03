مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية
أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لجميع المواطنين مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أوصى المجلس بـ:
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أوصى المجلس بـ:
* تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية.
* تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع وتحسين حوكمة المخزون.
* إطلاق منصة رقمية لمتابعة تزويد السوق بالأدوية وتحسين التصرف في المخزون.
* إقرار آليات جديدة لإحكام التصرف في قطاع الأدوية وتحقيق التحول الرقمي.
* التقليص في آجال دراسة ملفات الأدوية المستوردة التي لا يتوفر لها جنيس محلي.
* مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وفي كلمتها، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان الأمن الدوائي والنهوض بالصناعات الصيدلية المحلية، مؤكدة أن الحق في الصحة وجودة الخدمات العلاجية مكفول دستوريا، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الإمكانيات الضرورية لحماية هذا الحق.
كما أبرزت أن من أولويات الحكومة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته، وضمان نفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، مع العلاج المجاني لفائدة فاقدي السند وذوي الدخل المحدود وتوسيع التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات رئيس الجمهورية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314297