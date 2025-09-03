مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b8710275ddc1.02761575_oqneplimhgjfk.jpg width=100 align=left border=0>

أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لجميع المواطنين مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.



وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أوصى المجلس بـ:

