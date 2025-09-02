Babnet   Latest update 21:15 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تستقبل وفد منتخب ليبيريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b74c06b58ae3.82749305_nogipmqhjklfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 20:55
      
استقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، رفقة نائبه المكلّف بالعلاقات الخارجية حسين جنيّح، صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، الوفد الرسمي لمنتخب ليبيريا الذي حلّ بتونس قبل المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني يوم الخميس 4 سبتمبر بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتندرج هذه الاستضافة في إطار تقاليد الجامعة في تعزيز العلاقات الرياضية الثنائية وضمان أفضل ظروف الإقامة للضيوف، قبل المباراة التي تكتسي أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى المونديال.

تصفيات كأس العالم 2026 - لاعبو المنتخب التونسي: الفوز على ليبيريا خطوة حاسمة نحو المونديال...




