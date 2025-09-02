الجامعة التونسية لكرة القدم تستقبل وفد منتخب ليبيريا

استقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، رفقة نائبه المكلّف بالعلاقات الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، الوفد الرسمي لمنتخب ليبيريا الذي حلّ بتونس قبل المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني يوم الخميس 4 سبتمبر بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.وتندرج هذه الاستضافة في إطار تقاليد الجامعة فيوضمان أفضل ظروف الإقامة للضيوف، قبل المباراة التي تكتسي أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى المونديال.