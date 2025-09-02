Babnet   Latest update 21:15 Tunis

تصفيات كأس العالم 2026 – لاعبو المنتخب التونسي: الفوز على ليبيريا خطوة حاسمة نحو المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b74b69d25393.76160645_oenkphljgmqfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 21:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على عزمهم تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام ليبيريا، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026، والمقررة مساء الخميس القادم بملعب حمادي العقربي برادس (س20).

المدافع منتصر الطالبي أكد أنّ "الانتماء إلى المنتخب شرف كبير" مضيفًا: "سنكون على موعد مع تحدٍّ جديد أمام ليبيريا، المهمة لن تكون سهلة لكننا مستعدون لحسمها والاقتراب أكثر من المونديال."



من جهته شدّد لاعب كوبنهاغن الدنماركي إلياس العاشوري على أنّ "الانتصار يمثل أولوية مطلقة قبل الأداء والاقناع"، مشيرًا إلى أنّ المجموعة تعيش "روحًا معنوية عالية"، وأنّ قدوم عناصر جديدة "كان محل ترحاب من الجميع بما يعزز الحظوظ الجماعية."

أما متوسط الميدان الفرجاني ساسي، لاعب الغرافة القطري، فقد أوضح أنّ المباراة "ستكون صعبة للغاية نظرًا لأهمية رهانها"، لافتًا إلى أنّ الانتصار ضروري لمواصلة الصدارة، خاصة في ظل تعزيز الصفوف بعناصر مثل معتز النفاتي وإسماعيل الغربي.

بدوره، اعتبر فراس بلعربي أنّ المنافس "سيخوض المباراة بنوايا هجومية لتقليص الفارق"، وهو ما يتطلب من العناصر الوطنية "أخذ أسبقية مبكرة والضغط المتواصل مع التركيز على استغلال الكرات الثابتة".

الحصة التدريبية التي أجريت مساء الثلاثاء بالملعب الفرعي برادس شهدت مشاركة كل اللاعبين، إلى جانب التحاق معتز النفاتي لاعب نورشوبينغ السويدي، في انتظار وصول سيباستيان توناكتي المنتقل حديثًا إلى سلتيك الاسكتلندي.

ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثامنة بـ16 نقطة، متقدما على ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا (10 نقاط)، فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع (7 نقاط)، تليها مالاوي (6 نقاط)، بينما يقبع منتخب ساو تومي في ذيل الترتيب دون نقاط.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314273


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
30°-23
32°-22
31°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    