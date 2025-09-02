تصفيات كأس العالم 2026 – لاعبو المنتخب التونسي: الفوز على ليبيريا خطوة حاسمة نحو المونديال

أجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على عزمهم تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام ليبيريا، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026، والمقررة مساء الخميس القادم بملعب حمادي العقربي برادس (س20).



المدافع منتصر الطالبي أكد أنّ "الانتماء إلى المنتخب شرف كبير" مضيفًا: "سنكون على موعد مع تحدٍّ جديد أمام ليبيريا، المهمة لن تكون سهلة لكننا مستعدون لحسمها والاقتراب أكثر من المونديال."



من جهته شدّد لاعب كوبنهاغن الدنماركيعلى أنّ "الانتصار يمثل أولوية مطلقة قبل الأداء والاقناع"، مشيرًا إلى أنّ المجموعة تعيش "روحًا معنوية عالية"، وأنّ قدوم عناصر جديدة "كان محل ترحاب من الجميع بما يعزز الحظوظ الجماعية."أما متوسط الميدان، لاعب الغرافة القطري، فقد أوضح أنّ المباراة "ستكون صعبة للغاية نظرًا لأهمية رهانها"، لافتًا إلى أنّ الانتصار ضروري لمواصلة الصدارة، خاصة في ظل تعزيز الصفوف بعناصر مثل معتز النفاتي وإسماعيل الغربي.بدوره، اعتبرأنّ المنافس "سيخوض المباراة بنوايا هجومية لتقليص الفارق"، وهو ما يتطلب من العناصر الوطنية "أخذ أسبقية مبكرة والضغط المتواصل مع التركيز على استغلال الكرات الثابتة".الحصة التدريبية التي أجريت مساء الثلاثاء بالملعب الفرعي برادس شهدت مشاركة كل اللاعبين، إلى جانب التحاقلاعب نورشوبينغ السويدي، في انتظار وصولالمنتقل حديثًا إلى سلتيك الاسكتلندي.ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثامنة بـ16 نقطة، متقدما على ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا (10 نقاط)، فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع (7 نقاط)، تليها مالاوي (6 نقاط)، بينما يقبع منتخب ساو تومي في ذيل الترتيب دون نقاط.