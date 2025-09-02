رئيس الجمهورية يتحول إلى كل من ساحتي برشلونة والمنجي بالي،ويؤكد اهمية صيانة الفضاءات العامة بكامل البلاد

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء امس إلى كل من ساحتي برشلونة والمنجي بالي بعد أن أمر بإعادة تهيئتهما تحت إشراف الهندسة العسكرية



واكد رئيس الدولة وفق مقطع"فيديو" نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،على ضرورة التعهد بجمالية هذه الفضاءات يوميا وبصفة مستمرة من قبل البلدية والاطراف المتدخلة، بالاضافة الى اعادة طلاء البناءات المجاورة التابعة لها في قادم الايام



وقال رئيس الجمهورية ان ساحة برشلونة التي احدثت سنة 1972 كانت في احسن حلة وتم اهمالها ،ليتم العمل اليوم بسرعة قصوى تحت اشراف الهندسة العسكرية التي تابعت كل تفاصيل الاشغال المنجزةولفت في هذا السياق ، الى اهمية توفير هذه الفضاءات المفتوحة للمواطن التونسي ، ولابد من المحافظة على نظافتها وجماليتها، قائلا انّ هذه فعلا هي الثورة الثقافية التي نسعى الى تحقيقها في كافة انحاء الجمهوريةواطلع رئيس الدولة بالمناسبة ،على انموذج الاعداد اللوجستي لمشروع اشغال تهيئة ساحة برشلونة ، وعلى تصوّر ثلاثي الابعاد لاشغال التهيئة المنجزةوتمثل المشروع في اشغال تهيئة شاملة لساحة برشلونة، والتجديد الكلي للنافورة المركزية، واضافة نافورتين جانبيتين ، بما يعزز تحسين جمالية الفضاءات المفتوحة للعموم ، ويضمن ديمومة اشعاعها ، خاصة على المستويات الثقافية والاجتماعيةوتم تنفيذ المشروع بكلفة بلغت 10 مليون د(دون اداءات) تحت اشراف ومتابعة الادارة العامة للهندسة العسكرية ،مع تشريك الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وبلدية تونسكما جدد رئيس الجمهورية تاكيده على اهمية تعميم مثل هذه الاشغال وصيانة الفضاءات العامة في كامل البلاد ، وتوفير مساحات خضراء لاسترجاع تونس الخضراء من اقصى الشمال الى اقصى الجنوبوتحدّث رئيس الدولة بهذه المناسبة، إلى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكّدا على أن العمل مستمرّ دون انقطاع بهدف إيجاد حلول جذرية في كافة المجالاتوبخصوص تشكي احد المواطنين من طول الانتظار بمحطات النقل، قال رئيس الجمهورية ان العمل جار على توفير النقل سواء بتعزيز الحافلات، أو إصلاح عربات "المترو" الخفيفكما تحول رئيس الدولة الى محطة تونس التي تمت تهيئتها واعادة تزويقها ، حيث تواصل ايضا، مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمكان