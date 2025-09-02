لقطات صادمة تظهر مراهقا يتحرش بامرأة سبعينية والسلطات الأمريكية تتحرك

أفادت السلطات الأمريكية بأنه تم توجيه تهمة إلى صبي يبلغ من العمر 13 عاما في ولاية كنتاكي بعدما أظهرت لقطات مصورة لمسه لامرأة مسنة بشكل غير لائق على شرفة منزلها الأمامية.



فقد أظهر مقطع الفيديو الصادم الذي التُقط بكاميرا مراقبة صبيا يقترب من جان فليتشر (78 عاما) خارج منزلها في لويزفيل يوم 26 أغسطس، مدّعيا ببراءة أنه يبحث عن طريق إلى حديقة قريبة، ويسألها عما إذا كانت بمفردها، بحسب قناة WLKY.



78-year-old Louisville resident Jan Fletcher was groped and sexually assaulted on her front porch, all caught on her own Ring camera.



The footage is disturbing. She says she “couldn’t have done things any different.” Disgusting. pic.twitter.com/M9akR7rA6w — Big Joe Gerrymander (@BigJGerrymander) August 27, 2025

ثم سار الصبي خلف فليتشر وتظاهر بإزالة شيء عن ظهرها، قبل أن يلمس مؤخرتها بشكل غير لائق، حيث قالت فليتشر لقناة WLKY: "لقد كان هذا صادما لي".وأضافت: "بمجرد حدوث ذلك، قلت: اسمعني جيدا، من الأفضل أن ترحل من هنا، وعليك أن تذهب الآن". وتابعت: "وهذا ما فعله. لقد رحل".وأوضحت فليتشر أنها تريد مواجهة المراهق بشأن أفعاله لتسأله "لماذا فعل هذا"، وأضافت: "أريد اعتذارا".وأردفت: "أنا أكره حقا أن يقوم هؤلاء الشباب بمثل هذه الأمور. أكره ذلك، إنه أمر محزن. لكن ما هو السبب الذي يدفعهم؟ ما هي المتعة التي يحصلون عليها من القيام بمثل هذه الأشياء؟ لا أفهم ذلك".واعتقلت الشرطة الصبي - لم يتم الكشف عن هويته بسبب عمره - ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة. وقالت الشرطة إنه لا يعيش في نفس الحي.وصرحت إدارة شرطة "لويزفيل مترو" قائلة: "في الأسبوع الماضي، علمنا بحادث مزعج حيث اقترب مشتبه به من شرفة منزل ولامس بشكل غير لائق امرأة مسنة من الخلف عدة مرات".وذكرت الشرطة: "بفضل محققي القسم السابع، نعلن اليوم عن اعتقال صبي يبلغ من العمر 13 عاما في هذه القضية. نأمل أن يخفف هذا الاعتقال بعض الخوف والإحراج الذي عانت منه المرأة البريئة. عمل عظيم، أيها المحققون".في غضون ذلك، أشارت فليتشر إلى أنها لن تخاف. وعلقت بالقول: "أنا هنا منذ 55 عاما ولم أواجه أي مشكلة. لن أخاف من الجلوس على شرفتي".المصدر: "نيويورك بوست"