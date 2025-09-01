الSNCFT: إستئناف تدريجي لحركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض وبعض قطارات الخطوط البعيدة
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الإستئناف التدريجي لحركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض وبعض قطارات الخطوط البعيدة بعد تعطلها بين محطتي تونس وجبل الجلود صباح، الإثنين.
وكانت حركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض، وفق بلاغ صادر عن الشركة، قد تعطلت بسبب جنوح عربتي قطار تونس/عنابة بين محطتي تونس وجبل الجلود، مما حال دون خروج ودخول قطارات الأحواز الجنوبية والخطوط البعيدة من وإلى محطة تونس.
