الSNCFT: إستئناف تدريجي لحركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض وبعض قطارات الخطوط البعيدة

Publié le Lundi 01 Septembre 2025
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الإستئناف التدريجي لحركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض وبعض قطارات الخطوط البعيدة بعد تعطلها بين محطتي تونس وجبل الجلود صباح، الإثنين.

وكانت حركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض، وفق بلاغ صادر عن الشركة، قد تعطلت بسبب جنوح عربتي قطار تونس/عنابة بين محطتي تونس وجبل الجلود، مما حال دون خروج ودخول قطارات الأحواز الجنوبية والخطوط البعيدة من وإلى محطة تونس.



