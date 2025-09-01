جمعية "متطوعون" تعرض 500 قصّة و20 لوحة فنية للبيع تخصّص عائداتها لتأمين المستلزمات المدرسية ل 100 تلميذ من ولاية سليانة

Babnet   Latest update 14:09 Tunis

Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 13:14
      
تعرض جمعية "متطوعون بوعرادة" 500 قصّة و20 لوحة فنية للبيع، تخصّص عائداتها لتأمين كافة المستلزمات المدرسية ل 100 تلميذ من عائلات محدودة الدخل من ولاية سليانة حسب ما أفاد به اليوم الاثنين رئيس الجمعية عمر الوسلاتي.

وأضاف عمر الوسلاتي، في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق وبالتعاون مع دار الكتاب بتونس، أن هذه المبادرة تندرج في إطار حملة جمع التبرعات "جيل غدوة نعاونوه اليوم" التي أطلقتها الجمعية بمناسبة العودة المدرسية 2025-2026.



ولفت الوسلاتي الى ان هذه الإصدارات الأدبية والفنية المعروضة للبيع تحت اسم "أفنان" تم إنجازها من قبل تلاميذ منطقة بوعرادة بولاية سليانة في اطار ورشتي الكتابة و الرسم التي نظمتهما الجمعية.

ودعا رئيس الجمعية وزارة الثقافة وكافة المواطنين وأصحاب المكتبات الى دعم هذه المبادرة والإقبال على اقتناء إصدارات "أفنان" من أجل تأمين مستلزمات العودة المدرسية لأكبر عدد من تلاميذ مدارس الأرياف بولاية سليانة ، مشيرا إلى ان التبرعات التي حصلت عليها الجمعية إلى حد الآن كافية لتأمين عودة 50 تلميذا بما يناهز 150 دينارا للتلميذ الواحد.

وبيّن الوسلاتي ان جمعية "متطوعون بوعرادة" تسعى من خلال هذه المبادرة الى ان تثبت ان الفن والإبداع يمكن ان يكونا قاطرة للتنمية والرقيّ والوعي وان تلاميذ الارياف قادرون على تأمين حاجياتهم المادية "ببذل الجهد لا بمدّ اليد"، وفق تعبيره لافتا إلى ان إصدارات " أفنان" متوفرة بدار الكتاب بتونس وبمقر الجمعية الكائن بحي السعادة نهج الجزائر بوعرادة 6180 ولاية سليانة.

جدير بالذكر ان جمعية "متطوعون بوعرادة" نظمت على هامش الندوة حفلا لتوقيع وبيع اللوحات والقصص التي تحمل بالخصوص رسائل داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للعنف وللتطرف بأسعار تضامنية حيث يقدر سعر القصّة الواحدة ب 20 دينارا.



الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
