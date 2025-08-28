التونسي حازم المستوري يحرز أولى أهدافه مع فريقه الجديد دينامو ماخشكالا الروسي
أحرز اللاعب التونسي حازم المستوري أولى أهدافه مع فريقه دينامو ماخشكالا على مضيفه أف كا روستوف بنتيجة 3-1 في اطار الجولة الثالثة من كأس روسيا لكرة القدم.
وجاء هدف حازم المستوري في الدقيقة 82 بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجية منذ الدقيقة 61.
يذكر أنّ اللاعب السابق للاتحاد المنستيري حازم المستوري انضم الى دينامو ماخشكالا في 17 أوت الجاري بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2028.
