جامعة كرة القدم تستنكر الاعتداء على الحكم المساعد مروان سعد وتدعو لنبذ العنف في الملاعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aff2b06c39b1.48324214_lnfqhijmgepok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الأربعاء بلاغًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد ورفضها التام لحادثة الاعتداء التي استهدفت الحكم الدولي المساعد مروان سعد، بعد أن أصيب بمقذوف من المدرجات خلال مباراة النادي الرياضي البنزرتي ضد النادي الإفريقي في إطار الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ما دفع الحكم أمير لوصيف إلى إيقاف اللقاء عند النتيجة (1-0) لصالح فريق باب الجديد.

وأكدت الجامعة في بلاغها أنها تتمنى الشفاء العاجل لمروان سعد، معلنة تضامنها الكامل معه ومع أسرة التحكيم، ومشددة على دعمها التام للحكّام في أداء مهامهم النبيلة التي تقوم على إعلاء قيمة العدل وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

كما دعت الجامعة جميع الأندية إلى تأطير جماهيرها وتوعيتها بخطورة مظاهر العنف في الملاعب، مؤكدة أنّ أي تجاوز أو اعتداء "لن يكون محلّ تسامح أو تهاون".

واعتبرت أن الملاعب الرياضية يجب أن تبقى فضاءً للتنافس النزيه وروح رياضية عالية، داعية الجميع إلى المساهمة في نشر ثقافة الحوار والاحترام بما يحافظ على صورة الرياضة التونسية ويصونها من كل مظاهر الفوضى والعنف.


Indicateurs
Babnet

