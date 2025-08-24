تهاطل الأمطار بكميات متفاوتة في صفاقس والوسط خلال 24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e555f4447d782.17109953_olmeifqhknjpg.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت عدة مناطق بولايات الوسط نزول كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تركزت أساسًا بجهة صفاقس وسيدي بوزيد، حيث بلغت أقصاها 35 ملم بسيدي بوزيد الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وفيما يلي الكميات المسجلة (بالمليمتر):

