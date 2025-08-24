تهاطل الأمطار بكميات متفاوتة في صفاقس والوسط خلال 24 ساعة الماضية
سجّلت عدة مناطق بولايات الوسط نزول كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تركزت أساسًا بجهة صفاقس وسيدي بوزيد، حيث بلغت أقصاها 35 ملم بسيدي بوزيد الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وفيما يلي الكميات المسجلة (بالمليمتر):
* صفاقس: العامرة (2) – بوغرارة (4) – الغرابة (8) – منزل شاكر (9) – الحنشة (3) – جبنيانة (4).
* المهدية: أولاد الشامخ (1) – هبيرة (7).
* القيروان: حفوز (17) – نصر الله (2) – بوحجلة (2) – الحاجب (3) – الشراردة (5) – الشبيكة (1).
* القصرين: القصرين (11) – سبيطلة (2).
* سيدي بوزيد: سيدي بوزيد الشرقية (20) – أولاد حفوز (16) – بئر الحفي (11) – سيدي بوزيد الغربية (35) – السبالة (4) – بن عون (1) – سوق الجديد (2) – الهيشرية (5).
كما شهد الوضع الجوي تساقط البرد بعدة مناطق من ولايتي القصرين (الجنوبية وسبيطلة) وسيدي بوزيد (الشرقية).
