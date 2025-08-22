رئيسة الحكومة تلتقي برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية بإفريقيا وبشركات يابانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a846213bce38.13921808_mnpegqlkhojfi.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة احتضان مدينة "يوكوهاما "اليابانية للدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا،"تيكاد9"، التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في افريقيا، "تتسيرو يانو" ، وعدد من الشركات اليابانية تم تمثيلها من رئيس مجلس إدارة "الكيزاي دويوكاي" (رابطة مديري الشركات اليابانية) و نائب رئيس وعضو مجلس إدارة" تويوتا تسوتشو"



وتم خلال هذه اللقاء حسب ما نقلته مصالح رئاسة الحكومة،التأكيد على الرغبة في تدعيم التعاون بين تونس واليابان،والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها تونس للشركات والمجموعات الاقتصادية ،وبأهم القطاعات التي ترغب تونس الاستثمار فيها

