بن عروس : حملات توعية وتحسيس واسعة لمكافحة ومنع انتشار الحشرة القرمزية ونبتة الشويكة الصفراء

تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس مجهوداتها لمنع انتشار الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي ومكافحة نبتة الشويكة الصفراء بالجهة وذلك من خلال تنظيم ايام اعلامية وتكوينية لفائدة الفلاحين



واختتمت مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اليوم الثلاثاء سلسلة الايام التكوينية التي أطلقتها منذ يوم 6 اوت الجاري لفائدة الفلاحين بكل عمادات معتمدية مرناق وذلك بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري .



وانتفع بهذه الأيام الإعلامية التكوينية والتحسيسية التوعوية وفق ما أفادت به اليوم الثلاثاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" رئيسة مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أنيسة بروق الرياحي، حوالي 200 فلاح من مختلف عمادات معتدية مرناق حيث تم تنظيم اكثر من 13 حلقة تكوينية تم التطرق فيها الى التعريف بهذه الآفات والطرق الزراعية المثلى للتصدي لها ومنع انتشارها وأهمية الإعلام الفوري عن كل بؤرة يتم رصدها لبرمجة مداواتها وتطويقها في الابانكما تم التطرق خلال هذه الأيام إلى الطرق المعتمدة في المداواة الحينية من خلال استعمال تقنية الضغط العالي للمياه لغسل النبتة واستعمال الزيوت المعدنية للمداواة بالنسبة للحشرة القرمزية وكذلك الى ضرورة التنبه لوجود نبتة الشويكة الصفراء والتعرف على دورتها الحياتية والعمل على التخلص منها في الابّان عبر اعتماد عملية القلع من الجذور وقت الإزهار او من خلال مداواتها بالمبيدات العشبية واعتماد التداول الزراعي وذلك بالنظر لخطورتها على المساحات الزراعية .ومنذ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهنشير القليعة شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في حملة مداواة مركزة ومكثفة ، للمناطق المتضررة من الحشرة القرمزية . وشملت عملية المداواة الى حدود هذه الأيام حوالي 3 كيلومترات خطية من المساحات المتضررة من الحشرة القرمزية بمختلف مناطق الولاية .وتتمثل عملية المداواة التي نقوم بها فريق التدخل في العمل على إزالة الحشرة عن طريق الرش واستعمال ضغط عالي يصل لكامل أجزاء النبتة بهدف الحد من انتشار الحشرة ومنع تكون بؤر جديدة والمداواة ياستعمال الزيوت المعدنية التي يمكن شرائها من مختلف نقاط بيع الأدوية الفلاحية المعتمدةوتهدف عمليات المداواة الدورية إلى تطويق الآفة وضمان عدم انتقالها إلى مناطق أخرى والتقليص من أضرارها والحد من انتشارها في مساحات التين الشوكي التي تمثل رصيدا زراعيا بالغ الأهمية في مختلف مناطق الجمهورية لقدرته على الحد من انجراف التربة وحماية المساحات المزروعة والمساهمة في التوازن البيئي وكذلك لقيمته الغذائية ولجدواه من خلال استعماله كعلف غير مكلف للحيونات .وقالت رئيسة مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ان التجارب المعتمدة في مكافحة هذه الآفة أثبتت أن كل الإجراءات المعتمدة لحد الآن بالمداواة المباشرة تحد من انتشار هذه الحشرة وأن انجع طريقة للتصدي لها هو الإكثار من غراسة الأصناف المتحملة او المقاومة أو استعمال الأعداء الحيوية على غرار حشرة الدعسوقة .يذكر ان الحشرة القرمزية تظهر على نباتات التين الشوكي في شكل كتل بيضاء تشبه القطن وتتغذى الإناث منها على ألواح التين الشوكي، مما يؤدي الى تيبس النبتة وموتها تدريجيا .وتتراوح المساحات المزروعة كليا بالتين الشوكي في ولاية بن عروس بين 40 و50 هكتارا تضاف إليها السلاسل المسيجة لبعض الضيعات الفلاحية .