Babnet   Latest update 20:24 Tunis

وزير التجهيز والإسكان يتابع مشاريع حماية المدن من الفيضانات في قابس ورواد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a378ce450bc0.44189098_lkmoignhefjqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 19:57 قراءة: 1 د, 15 ث
      
في إطار متابعة مشاريع حماية المدن من الفيضانات، عقد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري صباح الاثنين 18 أوت 2025 جلسة عمل مع مسؤولي مجمع المقاولات السعودي التونسي المكلف بإنجاز القسط عدد 7 من مشروع تهيئة وادي قابس والقسط عدد 3 من مشروع حماية مدينة رواد من الفيضانات، وذلك بحضور مدير إدارة المياه العمرانية شكري الخليفي وعدد من إطارات الوزارة.

نسب تقدم الأشغال


وخلال الجلسة، استعرض الحاضرون نسق الأشغال، حيث بلغت نسبة التقدم حوالي 30 بالمائة في كل من:


* القسط عدد 7 المتعلق بإنجاز منشأتي عبور على وادي قابس وتهيئة جزء من وادي شنني والقلم.
* القسط عدد 3 الخاص بحماية منطقة رواد من الفيضانات.

أهداف المشاريع

* يهدف مشروع تهيئة وادي قابس إلى حماية مدينة قابس من الفيضانات، تيسير حركة المرور بين قابس المدينة وقابس الجنوبية، ومعالجة الإشكال البيئي في الجزء الشمالي من وادي قابس القديم وكذلك بوادي قريعة.
* أما مشروع حماية مدينة رواد، فيندرج ضمن برنامج متكامل لحماية المناطق الشمالية للعاصمة تونس من الفيضانات، ويشمل مناطق المنيهلة، رواد، سكرة، أريانة المدينة بولاية أريانة، إضافة إلى مناطق المرسى، عين زغوان، وسيدي داود بولاية تونس.

توجيهات الوزير

وشدد الوزير على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في التجمعات السكنية المصنفة كمناطق منخفضة. وأوضح أن الدولة تعتمد مخططًا مديريا واستراتيجية شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لحماية المدن من مخاطر الفيضانات خلال مواسم الأمطار.

كما ثمّن الزواري مجهودات مجمع المقاولات، ودعا إلى المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالمشاريع الوطنية والجهوية الرامية إلى تحسين البنية التحتية في مختلف جهات الجمهورية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313545


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    