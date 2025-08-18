وزير التجهيز والإسكان يتابع مشاريع حماية المدن من الفيضانات في قابس ورواد
في إطار متابعة مشاريع حماية المدن من الفيضانات، عقد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري صباح الاثنين 18 أوت 2025 جلسة عمل مع مسؤولي مجمع المقاولات السعودي التونسي المكلف بإنجاز القسط عدد 7 من مشروع تهيئة وادي قابس والقسط عدد 3 من مشروع حماية مدينة رواد من الفيضانات، وذلك بحضور مدير إدارة المياه العمرانية شكري الخليفي وعدد من إطارات الوزارة.
نسب تقدم الأشغال
وخلال الجلسة، استعرض الحاضرون نسق الأشغال، حيث بلغت نسبة التقدم حوالي 30 بالمائة في كل من:
* القسط عدد 7 المتعلق بإنجاز منشأتي عبور على وادي قابس وتهيئة جزء من وادي شنني والقلم.
* القسط عدد 3 الخاص بحماية منطقة رواد من الفيضانات.
أهداف المشاريع* يهدف مشروع تهيئة وادي قابس إلى حماية مدينة قابس من الفيضانات، تيسير حركة المرور بين قابس المدينة وقابس الجنوبية، ومعالجة الإشكال البيئي في الجزء الشمالي من وادي قابس القديم وكذلك بوادي قريعة.
* أما مشروع حماية مدينة رواد، فيندرج ضمن برنامج متكامل لحماية المناطق الشمالية للعاصمة تونس من الفيضانات، ويشمل مناطق المنيهلة، رواد، سكرة، أريانة المدينة بولاية أريانة، إضافة إلى مناطق المرسى، عين زغوان، وسيدي داود بولاية تونس.
توجيهات الوزيروشدد الوزير على ضرورة التسريع في نسق الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في التجمعات السكنية المصنفة كمناطق منخفضة. وأوضح أن الدولة تعتمد مخططًا مديريا واستراتيجية شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لحماية المدن من مخاطر الفيضانات خلال مواسم الأمطار.
كما ثمّن الزواري مجهودات مجمع المقاولات، ودعا إلى المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالمشاريع الوطنية والجهوية الرامية إلى تحسين البنية التحتية في مختلف جهات الجمهورية.
