وزير التجهيز والإسكان يتابع مشاريع حماية المدن من الفيضانات في قابس ورواد

في إطار متابعة مشاريع حماية المدن من الفيضانات، عقد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري صباح الاثنين 18 أوت 2025 جلسة عمل مع مسؤولي مجمع المقاولات السعودي التونسي المكلف بإنجاز القسط عدد 7 من مشروع تهيئة وادي قابس والقسط عدد 3 من مشروع حماية مدينة رواد من الفيضانات، وذلك بحضور مدير إدارة المياه العمرانية شكري الخليفي وعدد من إطارات الوزارة.



نسب تقدم الأشغال



أهداف المشاريع



توجيهات الوزير



وخلال الجلسة، استعرض الحاضرون نسق الأشغال، حيث بلغت نسبة التقدم حواليفي كل من:* القسط عدد 7 المتعلق بإنجاز منشأتي عبور على وادي قابس وتهيئة جزء من وادي شنني والقلم.* القسط عدد 3 الخاص بحماية منطقة رواد من الفيضانات.* يهدف مشروعإلى حماية مدينة قابس من الفيضانات، تيسير حركة المرور بين قابس المدينة وقابس الجنوبية، ومعالجة الإشكال البيئي في الجزء الشمالي من وادي قابس القديم وكذلك بوادي قريعة.* أما مشروع، فيندرج ضمن برنامج متكامل لحماية المناطق الشمالية للعاصمة تونس من الفيضانات، ويشمل مناطقبولاية أريانة، إضافة إلى مناطقبولاية تونس.وشدد الوزير على ضرورةوالالتزام بالآجال المحددة، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في التجمعات السكنية المصنفة كمناطق منخفضة. وأوضح أن الدولة تعتمدذات أبعاد اقتصادية واجتماعية لحماية المدن من مخاطر الفيضانات خلال مواسم الأمطار.كما ثمّن الزواري مجهودات مجمع المقاولات، ودعا إلىالخاصة بالمشاريع الوطنية والجهوية الرامية إلى تحسين البنية التحتية في مختلف جهات الجمهورية.