مقترح قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة بالمدارس العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c052922067156.68338354_kogqhfinlepmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 12:44
      
تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة داخل المؤسسات التربوية العمومية، مع حوكمة أفضل للزمن المدرسي. ويتضمن المشروع سبعة فصول تمت إحالتها على لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس.

أهداف المبادرة


يهدف المقترح إلى:


* اعتماد نظام يوم دراسي متواصل (صباحي أو مسائي) لا يتجاوز خمس ساعات يوميًا.
* الحد من الإرهاق المدرسي وتحسين ظروف التعلم.
* توفير بيئة أفضل للتدريس، وترشيد استهلاك الطاقة.
* المساهمة في تقليص الهدر المدرسي وتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية.

تفاصيل التوزيع الزمني

* المرحلة الابتدائية: من الاثنين إلى الجمعة، بمعدل أقصى لا يتجاوز خمس ساعات يوميًا.
* المرحلتان الإعدادية والثانوية: توزيع الزمن المدرسي على خمسة أيام، بمجموع لا يتجاوز 30 ساعة أسبوعيًا.

الأولوية والمرحلة الانتقالية

سينفّذ المشروع تدريجيًا في المدارس الابتدائية، الإعدادية والمعاهد الثانوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل.
ويُطبّق النظام بداية من السنة الدراسية الموالية لنشره بالرائد الرسمي، مع تعميمه تدريجيًا خلال ثلاث سنوات، وإجراء تقييم سنوي لمدى مردوديته.

الأنشطة الموازية

يُتيح المقترح إمكانية إدماج أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ورقمية بعد انتهاء الحصص الرسمية، بالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات، مع التأكيد على أنّها ستكون اختيارية وليست إلزامية.


