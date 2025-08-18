مقترح قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة بالمدارس العمومية

تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة داخل المؤسسات التربوية العمومية، مع حوكمة أفضل للزمن المدرسي. ويتضمن المشروع سبعة فصول تمت إحالتها على لجنة التربية والتكوين المهني بالمجلس.



أهداف المبادرة



تفاصيل التوزيع الزمني



الأولوية والمرحلة الانتقالية



الأنشطة الموازية



يهدف المقترح إلى:* اعتماد نظام يوم دراسي متواصل (صباحي أو مسائي) لا يتجاوز* الحد منوتحسين ظروف التعلم.* توفيرللتدريس، وترشيد استهلاك الطاقة.* المساهمة في تقليصوتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية.: من الاثنين إلى الجمعة، بمعدل أقصى لا يتجاوز خمس ساعات يوميًا.: توزيع الزمن المدرسي على خمسة أيام، بمجموع لا يتجاوزسينفّذ المشروع تدريجيًا في المدارس الابتدائية، الإعدادية والمعاهد الثانوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل.ويُطبّق النظام بداية من السنة الدراسية الموالية لنشره بالرائد الرسمي، مع تعميمه تدريجيًا خلال، وإجراء تقييم سنوي لمدى مردوديته.يُتيح المقترح إمكانية إدماج أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ورقمية بعد انتهاء الحصص الرسمية، بالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات، مع التأكيد على أنّها ستكون