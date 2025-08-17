Babnet   Latest update 16:42 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للمحليين: المغرب وكينيا إلى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1f61e207fc1.38660664_ofqpmneigkhlj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 16:11
      
تأهل منتخبا المغرب وكينيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024 (المؤجلة إلى 2025)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فوز المغرب على الكونغو الديمقراطية


على أرضية ملعب نيايو بنيروبي، حقق المنتخب المغربي انتصارًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الكونغو الديمقراطية.


* سجّل أسامة لمليوي هدفين (دق 8 و80).
* أحرز محمد ربيع حريمات هدفًا من ركلة جزاء (دق 70).
* فيما جاء هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد عن طريق جيبتي كيتامبلا (دق 43).

كينيا تحسم الصدارة

في المباراة الثانية، ضمن المنتخب الكيني تأهله بعد فوزه على زامبيا (1-0) بفضل هدف ريان أوغام في الدقيقة 75.

ترتيب المجموعة الأولى

* كينيا: 10 نقاط
* المغرب: 9 نقاط
* الكونغو الديمقراطية: 6 نقاط
* أنغولا: 4 نقاط
* زامبيا: 0 نقطة


