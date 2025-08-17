بطولة أمم إفريقيا للمحليين: المغرب وكينيا إلى ربع النهائي

تأهل منتخبا المغرب وكينيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024 (المؤجلة إلى 2025)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



فوز المغرب على الكونغو الديمقراطية



كينيا تحسم الصدارة



ترتيب المجموعة الأولى



على أرضية ملعب، حقق المنتخب المغربي انتصارًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الكونغو الديمقراطية.* سجّلهدفين (دق 8 و80).* أحرزهدفًا من ركلة جزاء (دق 70).* فيما جاء هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد عن طريق(دق 43).في المباراة الثانية، ضمن المنتخب الكيني تأهله بعد فوزه على(1-0) بفضل هدففي الدقيقة 75.: 10 نقاط: 9 نقاط: 6 نقاط: 4 نقاط: 0 نقطة