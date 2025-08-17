الصوناد توفر خدمة الارساليات القصيرة المجانية لتمكين الحرفاء من كافة المعطيات المتعلقة بفواتير استهلاك الماء الصالح للشرب
تضع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على ذمة الحرفاء خدمة الارساليات القصيرة المجانية لتمكينهم من كافة المعطيات المتعلقة بفواتير استهلاك الماء الصالح للشرب وبخدمات الشركة.
وللتسجيل في هذه الخدمة، بالامكان ارسال رسالة قصيرة على الرقم 85004، تحتوي على : *ins رقم عقد الاشتراك او تعمير الاستمارة بموقع الواب المخصص لذلك على العنوان
https://sms.sonede.com.tn
ولالغاء التسجيل في هذه الخدمة، وفق بلاغ سابق صادر عن الشركة، يمكن ارسال رسالة قصيرة على الرقم 85004 تحتوي على عقد الاشتراك
*des
او تعمير استمارة بموقع الواب المخصص لذلك على العنوان
https://sms.sonede.com.tn
او تعمير القصاصة الموجودة بكافة قباضات الشركة
