Babnet   Latest update 08:35 Tunis

الصوناد توفر خدمة الارساليات القصيرة المجانية لتمكين الحرفاء من كافة المعطيات المتعلقة بفواتير استهلاك الماء الصالح للشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sonede2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 08:33 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تضع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على ذمة الحرفاء خدمة الارساليات القصيرة المجانية لتمكينهم من كافة المعطيات المتعلقة بفواتير استهلاك الماء الصالح للشرب وبخدمات الشركة.
وللتسجيل في هذه الخدمة، بالامكان ارسال رسالة قصيرة على الرقم 85004، تحتوي على : *ins رقم عقد الاشتراك او تعمير الاستمارة بموقع الواب المخصص لذلك على العنوان
https://sms.sonede.com.tn

ولالغاء التسجيل في هذه الخدمة، وفق بلاغ سابق صادر عن الشركة، يمكن ارسال رسالة قصيرة على الرقم 85004 تحتوي على عقد الاشتراك

*des
او تعمير استمارة بموقع الواب المخصص لذلك على العنوان 
https://sms.sonede.com.tn
 
او تعمير القصاصة الموجودة بكافة قباضات الشركة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313452


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    