غيلان الشعلالي ومراد الهذلي يتوجان بالبطولة الليبية مع الأهلي طرابلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c592628d9b6.83662472_nohgqklijmfpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025
      
توج الثنائي التونسي غيلان الشعلالي ومراد الهذلي مع الأهلي طرابلس بالبطولة الليبية لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2024 اثر الانتصار على هلال بنغازي 2-صفر امس الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة والختامية لمجموعة التتويج.
وتقدم الأهلي طرابلس في المباراة التي اقيمت على ملعب "ستاديو دي ميدا" في مدينة ميلانو الإيطالية في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الرواندي تييري مانزي بعد تلقيه تمريرة من الدولي الليبي المخضرم حمدو الهوني.
وسجل حمدو الهوني الهدف الثاني لأهلي طرابلس عند الدقيقة 83 ليحافظ على تتويج الفريق الذي يدربه المصري حسام البدري.

يشار الى ان الأهلي طرابلس كان بحاجة للتعادل لضمان التتويج بالبطولة رقم 14 في سجله لكنه استطاع تحقيق الفوز ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الأول.


