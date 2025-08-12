Babnet   Latest update 22:12 Tunis

القصرين : اصطدام بين شاحنة ثقيلة وحافلة على جسر سبيطلة دون تسجيل خسائر بشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b99f80f56c9.55535057_eqmlkfiohjpgn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 20:45
      
جدّ مساء اليوم الثلاثاء حادث اصطدام بين شاحنة ثقيلة وحافلة عادية تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين، وذلك عند مدخل مدينة سبيطلة على مستوى جسر سبيطلة.

وأوضح مصدر من الشركة الجهوية للنقل بالقصرين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحافلة كانت بصدد الإصلاح في تونس العاصمة، وكانت عائدة فارغة من الركاب باستثناء السائق. وعند وصولها إلى مدخل سبيطلة، ضايقتها شاحنة ثقيلة في الطريق، فحاول السائق تفاديها، إلا أن عجلات الحافلة اصطدمت بالرصيف، ما تسبب في تعطل المقود، وفقدان السيطرة على الإتجاه ، مبرزا أن حواجز الجسر ساعدت في تخفيض سرعة الحافلة ومنع سقوطها في الوادي.



وأضاف المصدر ذاته أن حالة السائق الصحية جيدة، وقد خضع للفحوصات الطبية اللازمة، مؤكّدًا أن الفريق الفني التابع للشركة الجهوية للنقل بالقصرين تنقّل إلى مكان الحادث لنقل الحافلة إلى مستودع الشركة. كما حضر فريق من الشؤون القانونية على عين المكان للقيام بالمحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات المستوجبة، على أن يتم لاحقًا تقييم الأضرار وتحديد المسؤول المباشر عن الحادث.
 
 
 
 


