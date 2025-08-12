Babnet   Latest update 13:57 Tunis

منظمة كوناكت تنظم بعثة لرجال ومستثمرين تونسيين الى رومانيا  من 21 الى 24 سبتمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 12:15
      
تعتزم منظمة كنفدرالية الموسسات المواطنة التونسية " كوناكت "تنظيم بعثة لرجال اعمال ومستثمرين تونسيين الى العاصمة الرومانية  بوخاريست من 21 الى 24 سبتمبر القادم.
وافادت منظمة كوناكت ان هذه البعثة تنتظم بالتعاون مع سفارة تونس برومانيا وسفارة رومانيا بتونس ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والغرفة الرومانية للتجارة والصناعة . 
وتهدف هذه البعثة الى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وكذلك استكشاف فرص شراكة جديدة . 

ويتضمن برنامج البعثة الاقتصادية الى رومانية عقد منتدى اقتصادي تونسي روماني و لقاءات شراكة مع اهم صناع القرار الاقتصادي في رومانيا  علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لوحدات صناعية رومانية بالاضافة الى برمجة لقاءات لمزيد تشبيك العلاقات مع الجالية التونسية المقيمة برومانيا .

وتتطلع بعثة رجال الاعمال التونسيين من خلال هذه البعثة الى مزيد تعميق التعاون في مجالات الهندسة الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والصناعات الغذائية وكذلك الصحة والصناعات الدوائية والتقنيات الطبية .
كما ستسعى البعثة الى تعزيز دفع التعاون مع الجانب الروماني في قطاعات مكونات السيارات والطاقات المتجددة والنسيج والملابس و السياحة .
وتعتبر منظمة كوناكت ان السوق الرومانية تعد رافعة هامة للولوج الى السوق الاوروبية لاسيما وان هذا البلد يشهد في السنوات الاخيرة حركية تجارية واقتصادية لافتة ما يتيح فرصة واعدة لدفع الاستثمار  وتوفر امكانيات واعدة للمستثمرين التونسيين .
 وترى المنظمة ان  رومانيا احد اعضاء بالاتحاد  الاوروبي تشكل شريكا تجاريا استراتيجيا للشركات التونسية .
وتطورت الصادرات التونسية باتجاه رومانيا من 85 مليون دولار سنة 2018 الى 114 مليون دولار سنة 2023 بزيادة بنسبة 6 بالمائة سنويا .
وبلغت واردات تونس من رومانيا 146 مليون دولار سنة 2024


