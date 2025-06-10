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مانشستر سيتي يتعاقد مع الحارس بيتينيلي قادما من تشيلسي

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنقليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع حارس المرمى ماركوس بيتينيلي لسنة واحدة قادما من تشيلسي اللندني.

وذكر النادي في بيان أنه تعاقد مع الحارس البالغ من العمر (33 عاما) حيث سينضم إلى صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية متطلعا لأن تشكل خبرته وعقليته إضافة لحراس المرمى الكبار الآخرين في السيتي مع ضمان جاهزيته دائما للمشاركة عند الحاجة.



وقد بدأ حارس المرمى الإنقليزي مسيرته الكروية في فولهام قبل انتقاله إلى تشيلسي ثم مانشستر سيتي الذي تعاقد معه بعد يوم واحد من رحيل حارسه الآخر سكوت كارسون.
يشار إلى أن مانشستر سيتي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني و13 نقطة عن ليفربول المتوج باللقب.


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