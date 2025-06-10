مانشستر سيتي يتعاقد مع الحارس بيتينيلي قادما من تشيلسي

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنقليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع حارس المرمى ماركوس بيتينيلي لسنة واحدة قادما من تشيلسي اللندني.



وذكر النادي في بيان أنه تعاقد مع الحارس البالغ من العمر (33 عاما) حيث سينضم إلى صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية متطلعا لأن تشكل خبرته وعقليته إضافة لحراس المرمى الكبار الآخرين في السيتي مع ضمان جاهزيته دائما للمشاركة عند الحاجة.

