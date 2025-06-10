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كأس العالم للأندية: الترجي يشدّ الرحال إلى ديترويت للمشاركة في المونديال

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 20:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
يتوجّه وفد الترجي الرياضي التونسي فجر الأربعاء 11 جوان 2025 إلى مدينة ديترويت الأمريكية، عبر باريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 15 جوان وتتواصل إلى غاية 13 جويلية المقبل.

ويضم الوفد الرسمي 55 فردًا، من بينهم 23 لاعبًا .

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وبحسب البرنامج، سيقيم الفريق أولًا في ديترويت، قبل أن يتحوّل إلى فيلادلفيا لمواجهة فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء 17 جوان (الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت تونس)، ثم إلى ناشفيل لملاقاة لوس أنجلس الأمريكي يوم الجمعة 20 جوان (الساعة 23:00)، ويعود لاحقًا إلى فيلادلفيا لمواجهة تشيلسي الإنقليزي يوم الأربعاء 25 جوان (الساعة 02:00).

وجاء الترجي في المجموعة الرابعة رفقة فلامينغو، تشيلسي، ولوس أنجلس، بعد اختياره ضمن أفضل ثلاثة أندية أفريقية استنادًا إلى التصنيف القاري للفترة 2020–2024، وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما سمح "فيفا" للأندية المشاركة بإجراء انتدابات استثنائية بين 1 و10 جوان، مع فتح نافذة ثانية لتسجيل لاعبين بعد دور المجموعات، بين 27 جوان و3 جويلية، وفق شروط الانتقالات الرسمية.


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