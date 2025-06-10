كأس العالم للأندية: الترجي يشدّ الرحال إلى ديترويت للمشاركة في المونديال

يتوجّه وفد الترجي الرياضي التونسي فجر الأربعاء 11 جوان 2025 إلى مدينة ديترويت الأمريكية، عبر باريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 15 جوان وتتواصل إلى غاية 13 جويلية المقبل.



ويضم الوفد الرسمي 55 فردًا، من بينهم 23 لاعبًا .



وبحسب البرنامج، سيقيم الفريق أولًا في ديترويت، قبل أن يتحوّل إلىلمواجهةيوم الثلاثاء 17 جوان (الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت تونس)، ثم إلىلملاقاةيوم الجمعة 20 جوان (الساعة 23:00)، ويعود لاحقًا إلى فيلادلفيا لمواجهةيوم الأربعاء 25 جوان (الساعة 02:00).وجاء الترجي فيرفقة فلامينغو، تشيلسي، ولوس أنجلس، بعد اختياره ضمن أفضل ثلاثة أندية أفريقية استنادًا إلى التصنيف القاري للفترة 2020–2024، وفقًا لمعاييركما سمح "فيفا" للأندية المشاركة بإجراء انتدابات استثنائية بين 1 و10 جوان، مع فتح نافذة ثانية لتسجيل لاعبين بعد دور المجموعات، بين 27 جوان و3 جويلية، وفق شروط الانتقالات الرسمية.