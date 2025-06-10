المهدية: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بإنتاج قرابة 115 ألف قنطار

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انطلق، اليوم الثلاثاء، بإحدى الضيعات الواقعة بمنطقة بومرداس موسم حصاد الحبوب بولاية المهديّة، وسط تقديرات بإنتاج قرابة 115 ألف قنطار موزّعة إلى 40830 قنطارا من القمح الصلب و74140 قنطارا من الشعير، وفق معطيات المندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية.



وتقدر المندوبية المساحة المبذورة خلال الموسم الحالي بحوالي 12160 هكتارا، بينما تعادل المساحة القابلة للحصاد 10160 هكتارا، موزّعة إلى 3080 هكتارا من القمح الصلب (80 هك منها مروية) و7080 هكتارا من الشعير (80 هك مروية).

