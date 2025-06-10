Babnet   Latest update 18:35 Tunis

الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى: رحاب الظاهري تحتل المرتبة 12 في سباق 3000 متر موانع وتحطم رقمها الشخصي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68480ef3b41052.81253887_hojgpmiqfenlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 11:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
حققت العداءة التونسية رحاب الظاهري المرتبة 12 في سباق 3000 متر موانع خلال الجولة القارية الذهبية لملتقى ألعاب هينغيلو بهولندا أمس الاثنين.
وحققت الظاهري رقما شخصيا جديدا بتوقيت قدره 9دق و35ث و55 جزء.
يشار الى ان رحاب الظاهري كانت حطمت هذا الموسم كذلك رقمها الشخصي في سباق 1500 متر بعدما حلت في المركز الثالث بزمن قدره 4دق و15ث و13جزء بتاريخ 4 ماي الفارط في اطار البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات التي اجريت في وهران بالجزائر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309591


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 جوان 2025 | 14 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-19
32°-21
36°-22
35°-23
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    