الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى: رحاب الظاهري تحتل المرتبة 12 في سباق 3000 متر موانع وتحطم رقمها الشخصي

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حققت العداءة التونسية رحاب الظاهري المرتبة 12 في سباق 3000 متر موانع خلال الجولة القارية الذهبية لملتقى ألعاب هينغيلو بهولندا أمس الاثنين.

وحققت الظاهري رقما شخصيا جديدا بتوقيت قدره 9دق و35ث و55 جزء.

يشار الى ان رحاب الظاهري كانت حطمت هذا الموسم كذلك رقمها الشخصي في سباق 1500 متر بعدما حلت في المركز الثالث بزمن قدره 4دق و15ث و13جزء بتاريخ 4 ماي الفارط في اطار البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات التي اجريت في وهران بالجزائر.