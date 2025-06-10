تونس تشارك في بطولة العالم للجيدو اكابر بالمجر بخمسة عناصر

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يشد الوفد الاول من المنتخب التونسي للجيدو الرحال غدا الاربعاء نحو العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في بطولة العالم أكابر التي ستدور فعالياتها من 13 الى 19 جوان الجاري، على ان يلتحق الوفد الثاني يوم 15 جوان للمشاركة في البطولة التي ستشهد مشاركة 563 لاعبا من 93 بلدا.

ويمثل الجيدو التونسي في هذا الموعد العالمي ثلاثي الكبريات اميمة البديوي (وزن دون 48 كلغ) واريج عقاب (وزن دون 78 كلغ) وسوار الذوادي (وزن 78 كلغ) تحت اشراف المدربة نهال شيخ روحو، بالاضافة الى ثنائي الاكابر علاء الدين بن شلبي (وزن دون 73 كلغ) وقصي بن غرس (وزن دون 100 كلغ) تحت اشراف المدرب محمد فاضل الغزواني.

يشار الى ان تونس احرزت في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم 4 ميداليات منها ذهبية وحيدة توج بها انيس الونيفي في مونديال مونيخ بالمانيا سنة 2001 وثلاث برونزيات حملت امضاء كل من هدى ميلاد في مونديال روتردام بهولندا سنة 2009 وفيصل بن جاب الله في مونديال ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 2013 ونهال شيخ روحو في مونديال الوزن المفتوح بمراكش بالمغرب سنة 2017









