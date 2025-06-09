مدنين: استقبال وفد من الجنوب الجزائري سينضم إلى قافلة "الصمود لكسر الحصار على غزّة"

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استقبلت مدينة مدنين، اليوم الاثنين، وفدا من جنوب الجزائر، سينضم الى الوفد الجزائري المشارك في قافلة "الصمود لكسر الحصار على غزّة" المتجهة الى الأراضي الفلسطينيّة عبر معبر رأس جدير ثم إلى معبر رفح، من أجل كسر الحصار المسلط على قطاع غزّة منذ أكثر من 600 يوم.



ونفّذ الوفد بمساندة عدد من أهالي مدنين وقفة بساحة الشهداء وسط المدينة رفعوا خلالها الاعلام الفلسطينية والتونسية والجزائرية وشعارات تندّد بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزّة.

