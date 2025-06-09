هيئة السوق المالية تشرع خلال شهر جويلية 2025 في إنجاز مهام رقابية لدى عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

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تشرع هيئة السوق المالية،خلال شهر جويلية 2025 ، في إنجاز مهام تفقد مكتبية وميدانية لدى عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وذلك من قبل أعضاء هيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشارالتسلح التابع للهيئة.



وتهدف هذه المهام الرقابية، التي ستتم وفق المنهج القائم على المخاطر ، إلى التثبت من مدى إلتزام المعنيين بالأحكام القانونية والترتيبية ذات العلاقة، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء، والتصريح بالعمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.

