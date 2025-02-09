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بطولة المغرب (الجولة 20)- الرجاء الرياضي تحت قيادة لسعد جردة يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة (2-1)

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 20:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز الرجاء الرياضي في مباراته الاولى تحت قيادة المدرب التونسي لسعد جردة على مضيفه نهضة الزمامرة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، لحساب الجولة الـ 20 من بطولة المغرب لكرة القدم.

وكان الرجاء الرياضي سباقا للتسجيل عبر حسين رحيمي (د 3)، وأدرك التعادل لنهضة الزمامرة عبد الله فراح (د 77). وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، سجل أدم النفاتي هدف الفوز للرجاء من نقطة الجزاء (د 90+6).



وعقب هذه النتيجة، رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل نهضة الزمامرة في المركز الثاني إلى جانب الجيش الملكي، برصيد 37 نقطة.


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